Doğanay’dan 18. yıl mesajı

Haber: Birol Ertunç

AK Parti’nin 18’nci kuruluş yıldönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Partimiz, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bırakmıştır.

18 yıldır ülkesine ve milletine hizmet eden, 2001 yılında ülkenin karanlığa büründüğü bir anda erdemliler hareketini başlatarak ‘Yeter söz de karar da milletindir’ diyen başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

‘Erdemliler Hareketi’, 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girerek Halkımızın da desteğiyle son 17 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkaracak kadar güçlü bir sayesi harekettir” dedi.

“TÜRKİYE SEVDASI İLE YAŞIMIZ HEP 18”

“Geride bıraktığımız 17 yılda çok önemli başarılara imza atan AK Parti ne yazık ki sürekli dış güçler ve onların içerideki maşaları tarafından hep engellenmek istendi” diyen AK Parti İl Başkanı Doğanay mesajında ayrıca, “Şöyle bir hafızamızı tazeleyecek olursak; Cumhuriyet Mitingleri, 27 Nisan 2007'de Türk siyasi tarihine ‘e muhtıra’ olarak geçen bildiri, 367 krizi, 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve son olarak oynanan ekonomik darbe girişimi. Ama çok şükür ki tüm bu oyunları Milletimizden aldığımız güçle el birliği içinde bozmayı başardık.

18 yaşında bir gencin coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle, hedefleriyle, hayalleriyle birlikte aslında geride bıraktığımız 17 sene ve ondan çok daha öncesi fikri birlikteliğine sığdırdıklarımız ve halen gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Başımızda bir liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Gideceğimiz çok yolumuz var. Hayata geçireceğimiz birçok yenilik var. İnşallah işimize, gücümüze odaklanacağımız, çok önemli projeleri ve çalışmaları hayata geçireceğimiz bir dört yıl var önümüzde. Değişen ve gelişen kadrolarımızla vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz. Güçlü kadro ve güçlü Türkiye'nin teminatı olan AK Parti’miz ile birlikte, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda 2023 - 2053 - 2071 hedefleri ile gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü; Türkiye sevdası ile yaşımız hep 18” ifadelerini kullandı.

“NİCE UZUN YILLAR DİLİYORUM”

Doğanay son olarak ise mesajında AK Parti için gecesini gündüzüne katmış ve şuanda hayatta olmayan AK Parti davasına gönül vermiş vatandaşlara ve teşkilat mensuplarına Allah’tan Rahmet dileyerek şunları söyledi: “AK Parti’mizin kuruluşunun 18. yıldönümü vesilesiyle, bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde görev almış¸ teşkilat mensuplarımıza ve partimize desteğini artırarak sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, milletimize hizmetin kutlu yolculuğunda nice uzun yıllar diliyorum.”