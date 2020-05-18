Doğanay’dan 19 Mayıs mesajı

Haber: N. Halid Altundal

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Türkiye’nin en önemli serveti, gençleridir. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır” dedi.

Doğanay 19 Mayıs kutlama mesajında, “19 Mayıs 1919, milletimizin kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşuna dek uzanan bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Samsun’dan başlayan bu mücadele hareketi, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan dalga dalga tüm ülkeye yayılarak emperyalist güçlerin hayallerinin suya düşmesini sağlamış ve bir milletin tek yürek olarak ayağa kalkmasına da vesile olmuştur. 19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, cesaretle, büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SERVETİ, GENÇLERİDİR”

Doğanay mesajının devamında ayrıca, “Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur. Türkiye’nin en önemli serveti, gençleridir. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkânlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜCÜNÜ GENÇLERİMİZİN ENERJİSİNDEN ALAN AK PARTİ HÜKÜMETLERİMİZ…”

“Gençlerimizin daha iyi bir Türkiye’de yaşaması için AK Parti hükümetleri göreve geldiği günden bu yana milletimiz ve gençlerimiz için çalışmaktadır” diyen Doğanay son olarak ise şunları belirtti: “Gücünü gençlerimizin enerjisinden ve milletimizin dualarından alan AK Parti hükümetlerimiz bundan sonra da gençlerimiz ve milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güne anlam ve değer katan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”