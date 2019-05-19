Doğanay’dan 19 Mayıs mesajı

Haber: BMA

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıldönümü olan ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajda şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk adımlarından olan, İstiklal mücadelesini başlatan ve Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil yaşama kararlılığının sembolü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100’ncü yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşku ile kutluyoruz. 19 Mayıs 1919; dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan esaret altındaki bir geleceği reddederek, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Atatürk’ün cumhuriyetle taçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür.

19 Mayıs 1919 tarihi Türk Milleti’nin makûs talihini değiştiren tarihî ve stratejik bir girişim olduğu gibi, aynı zamanda Aziz Milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Bu adımla başlayan İstiklâl Savaşı’mızın, Aziz Milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığımızın sağlanması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması olmuştur. Cumhuriyetimiz, geride kalan yıllar içerisinde hep büyümüş ve ilerlemiş, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsüne sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Aynı hedef ve idealler için bugün de millet olarak durup dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİZLERE EMANETTİR”

Mesajında gençlere de seslenen Doğanay ayrıca, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler! Ne kadar övünseniz azdır. Sizlerin, milletimizin kurtuluş ve Devletimizin kuruluş mücadelesini en iyi şekilde öğrenip dersler çıkararak, ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen, yüksek idealleri olan bir nesil olarak yetişmeniz; aziz cumhuriyetimizin bekasını güvenceye kavuşturacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda sizlere güveniyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 100 yıl önce Samsun’a çıkışı ile bağımsızlık mücadelemizi başlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.