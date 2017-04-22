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22 Nisan 2017 Cumartesi
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    • Doğanay'dan 23 Nisan Kutlama Mesajı

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Türk milletinin milli mücadele ruhuyla taçlandırdığı 23 Nisan, Cumhuriyetimizin en müstesna ve özel günlerinden biridir dedi.

    22 Nisan 2017 Cumartesi 11:39
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    Doğanay'dan 23 Nisan Kutlama Mesajı
    HABER:Aysun Beykoz
    Doğanay, Bugünü özel yapan ise; 23 Nisan günü bizim gözümüzde dünyanın bütün çocuklarının sevgi günüdür, mutluluk günüdür, barış günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşımaktadır. Dileğimiz; özellikle bölgemizde yaşanan insanlık tarihinin en kanlı ve büyük savaşlarında yaşanan çocuk katliamlarının ve mağduriyetlerinin sona ermesidir. Ve yine 23 Nisan aynı zamanda 97 yıllık şerefli bir geçmişi olan TBMM'nin de açıldığı gündür. Bugün, istiklal ve egemenlik günüdür. İstiklal Mücadelesi büyük bir seferberlik ve cefakarlıkla devam ederken 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir" şiarıyla kurulan TBMM, tam bağımsız ve özgür bir Türkiye'nin varlığını tüm cihana ilan edilmiştir. 
    Bu Millet nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı geldikleri yere göndermişse, yine Milletimiz ikinci kurtuluş savaşı zaferini 15 Temmuz tarihinde tekerrür ettirmiştir. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler tarafından; bağımsızlığımızın sembolü, milli iradenin mabedi olan TBMM uçaklarla bombalanarak, milletin egemenliğine ve istiklaline darbe vurulmaya çalışılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunulmuştur. Çok şükür ki Milletimiz bu hainlere gereken cevabı vermiştir. Bugünden sonra ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık Gazi Meclisimiz çelikten bir zırha bürünmüş, gerçek millet egemenliği tezahür etmiştir.
    Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve de tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kalplerdeki berraklığa, masumiyete, barış ve sevgiye vesile olması dileğiyle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
    Anahtar Kelimeler: 23, Nisan, Ulusal, Egemenlik, Çocuk

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