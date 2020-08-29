Doğanay’dan 30 Ağustos mesajı

Haber: C. Kutay Aykan

Doğanay mesajında; “Milletimizin özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 98. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Tarih boyunca birçok üstün başarılar kazanmış olan Türk milleti için Ağustos ayının gerçek bir zafer ayıdır. Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık zaferleri gibi Cumhuriyet’in ilanına giderken en önemli kilometre taşlarından birisi olan, Zafer Bayramı yine Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki kahraman ordumuzun kazandığı zafer, kazanılan bir muharebe olmakla kalmamış topraklarımızdaki işgali resmen sonlandırdığı gibi Cumhuriyetimizin de en sağlam temel taşlarından birisi olmuştur. Milletimizin,30 Ağustos’ta ortaya koyduğu yüksek ruh ve şuur, azim ve kararlılık her zaman canlı kalacak ve Aziz Milletimizin geleceğini her zaman aydınlatmaya devam edecektir. 98 yıl sonra bugün de geçmişten ders almayanların ve Türk Milletine karşı hala haince emeller peşinde koşanların, 30 Ağustos’a ve onun ruhuna baktıklarında gerekli dersi alacaklarını umuyorum. Büyük zaferin 98. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularla tebrik ederken bu büyük zaferin gururunu bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atarük ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.