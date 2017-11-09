Haber: BMA

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'nci yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünü, diğer 10 Kasımlardan farklı duygularla yaşıyoruz. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anında olduğu gibi bugün de, milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Ülke ve millet olarak, varlığımıza yönelik tehditlerin üstesinden gelmek için yürüttüğümüz mücadelede verdiğimiz kayıpların, özellikle de şehitlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu saldırılar karşısında, ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından asla şüphemiz yoktur.

Gazi Mustafa Kemal, bu milletin en zor zamanında liderlik ettiği istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. O'nun bu mücadelesini anlayamamış zihinler ise bugün ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik saldırılarda bulunanlara bir yandan avukatlık yaparlarken, bir yandan da Gazi Mustafa Kemal'in mirasçısı olduğu yalanlarıyla büyük bir aymazlık içerisindeler. Ve bugün gelinen noktada görüyoruz ki; Atatürk'ün hangi Partiyi kurduğu değil, Atatürk'ün Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması hedefine hangi Parti'nin taşıdığı önemli bir hal almıştır. Biz de Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu bu hedefe, güçlü ve dünyada söz sahibi bir Türkiye için AK Parti kadroları olarak Aziz Milletimizden aldığımız güçle, canla başla çalışıyoruz. Ve bunun gönül rahatlığı içindeyiz. Bu düşüncelerle, vefatının 79. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.