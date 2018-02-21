Haber: Kasım ŞAHİN

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Arçelik A.Ş. Bolu Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar İşletmesini ziyaret etti. İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekiler ilk önce Genel Direktör Abdi Ayhan Önder ile bir araya gelirken daha sonra da İşçi Sendikası Temsilciliğini ziyaret etti.

Arçelik fabrikası hakkında bilgiler alan Doğan ay daha sonra sendikayı da ziyaret ederek, işçilerin sorunlarını dinledi. 11 Mart’ta yapılacak olan kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağını bildiren Ak Parti Bolu İl Başkanı Doğanay, fabrika çalışanlarını kongreye davet etti.

