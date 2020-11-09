Doğanay’dan Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İstiklal mücadelemizin önderi, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82’inci yılını milletçe sevgi ve saygıyla anmaktayız.

10 Kasımlar artık bizim için; O'nun aramızdan ayrılışının anma ve matem günü olmaktan çıkarak, bize bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara, gelecek nesillere taşımayı ifade etmektedir. Savaş sanatındaki askeri dehaları, siyasi başarıları, öngörüleri, eserleri ve inkılâplarıyla tarihin akışını değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yegâne emeli aziz milletimizin medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesi idi.

Bizler de bugün Aziz Atatürk’ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda cumhuriyetimizin kuruluş temellerini, fikir ve ideallerini yaşatarak, kazanımlarımızı artırıp, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Büyük önderin bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir. Bu inanç ve düşüncelerle, vefatının sene-i devriyesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”