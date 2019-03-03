Doğanay’dan “Bağımsız Aday” açıklaması

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine İlçelerde Bağımsız Aday olarak katılan adayların; seçimi kazandıkları takdirde AK Parti’ye geçeceklerini söyleyerek seçim çalışması yaptıklarını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçelerde verdiği karar karşı çıkarak bağımsız aday olanların AK Parti’ye katılmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Öncelikle herkes bilmelidir ki AK Parti ilçe ve beldelerimizde adaylarımız belirlidir ve bu isimlerle seçime girmekteyiz. İlçe ve Belde Belediye Başkan Adaylarımız; teşkilatlarımızla, kamuoyu araştırmalarıyla ve partimizin yetkili kurullarıyla yapılan titiz istişarelerin neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla belirlenmiştir. AK Parti'de teşkilatlarımızın ve yetkili kurullarımızın istişareleri neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla karara bağlanan bir konu üzerinde bir daha hiç kimsenin görüş bildirme, söz söyleme, bir yerlere söz verme hakkı asla yoktur ve olmamıştır” dedi.

“SİYASİ AHLAKA SIĞMAZ”

Açıklamasının devamında AK Parti’den aday gösterilmeyince başka yerlerden aday olanlara tepkisini dile getiren Doğanay ayrıca şunları söyledi: “Partimizden önce aday adayı olup, ismi gelmeyince Sayın Cumhurbaşkanımızın kararına rağmen AK Parti'nin karşısında bayrak açarak, gittiği yerlerde kendisinin de AK Partili olduğunu, kazandıktan sonra AK Parti'ye geçeceğini, kendisine verilen oyların da AK Parti'ye gideceğini söylemek, siyasi ahlaka sığmaz. Bağımsız aday olduğu halde AK Parti adını kullanarak oy devşirmeye çalışmak, kendisine güvensizliğin eseridir. Genel Başkanımızın da belirttiği üzere; AK Parti treninden inen bir daha bu trene binemez! AK Parti; bir dava hareketidir. AK Parti'de davasını kendi şahsi emellerine değişen kişilere yer yoktur. AK Parti'de ''ben'' yok ''biz'' vardır. Biz yerine ben diyenler bu hizmet trenine bir daha binemezler.”