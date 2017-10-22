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22 Ekim 2017 Pazar
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    • Doğanay’dan Bakan Özlü’ye 3’te 3 sözü

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı AK Parti Merkez İlçe Kongresi’nde konuştu. Doğanay, Bakan Özlü’ye 3 milletvekili çıkaracaklarına dair söz verdi.

    22 Ekim 2017 Pazar 15:27
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    Doğanay’dan Bakan Özlü’ye 3’te 3 sözü

    Haber: Semih BAYKAL

    AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi, Bolu İl Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker’in tek liste ile katıldığı kongreye Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü, Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve parti üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

    Partisinin kongresinde söz alan Doğanay, konuşmasında Bakan Faruk Özlü’ye 2019 seçimlerinde 3 milletvekili çıkaracağına ve yerel seçimlerde 12’de 12 yapacağına dair söz verdi. Doğanay konuşmasında; “Bolu Kasım seçimlerinde 3 milletvekilini bin küsür oy ile kaybetti. Fakat teşkilatlarımız ile beraber çalışarak biz 3 milletvekili çıkaracağız. Yerel seçimlerde ise 12 ilçemizin de belediyesini Allah’ın izni ile alacağız. Sayın Bakanım size bu konuda söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

    Bakan Özlü, bu sözlere karşılık olarak ise Doğanay ve AK Parti Bolu Teşkilatı’na güvendiğini söyledi.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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