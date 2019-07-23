Doğanay’dan Basın Bayramı Mesajı

Haber: Aysun Beykoz

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bir mesaj yayınladı. Doğanay mesajında; “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlaşması ile değişime uğrasa da yazılı ve görsel basın demokrasinin olmazsa olmazıdır. Nitekim basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğini bizler 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü sırasında görmüş olduk. Bu anlamlı günün basın sektörünün sorunlarının dile getirildiği, basın sektöründe çalışanların özlük hakları, iş güvenceleri ve çalışma şartlarının iyileştirildiği, yerel basında çalışanların da ulusal basında çalışanlar ile aynı şartlara sahip olabildiği bir gün olmasını diliyorum. Bolu genelinde görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 14:48