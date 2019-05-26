Doğanay’dan Başkan Özcan’a çağrı

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tanju Özcan’ın ilk günden bu yana yanıltıcı bilgilerle vatandaşın gerçeklik algısıyla oynamaya çalıştığı iddiasında bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Doğanay açıklamasında, “Göreve geldiği ilk günden itibaren geçmişle ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Birlik Et üzerinden siyasi salvolarda bulunmaya devam etmektedir. Sayın Tanju Özcan kendisini hala muhalefet koltuğunda görüyor olmalı ki icra makamı gibi davranamıyor. Eğer böyle olmasa her gün bir yenisini dillendirdiği iddialarla ilgili olarak icra makamının davranması gerektiği gibi davranırdı. Devletin bir çalışma şekli vardır. Belediye’de bir usulsüz durum görüyorsan, soruşturma açtırırsın, Mülkiye Müfettişlerine inceletirsin, Sayıştay Denetimine girersin, varsa kanuna ve usule aykırı durum, gerek idari, gerekse adli olarak gereğini yaparsın” dedi.

“VER SAVCILIĞA”

AK Parti İl Başkanı Doğanay açıklamasının devamında ise amaçları AK Parti’ye saldırmak ise buna müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Varsa bir yolsuzluk, usulsüzlük sonuna kadar git, biz de gereğini yapalım. AK Parti olarak hiçbir gayrı meşru işin arkasında durmayız, yetim hakkının yenildiği hiçbir eylemi desteklemeyiz. Adaletin kestiği parmak acımaz inancındayız. AK Parti bugüne kadar, yolunu şaşırmış hiçbir kimseyi bünyesinde tutmamıştır. Yoldan çıkan hiçbir kimseyi içimizde barındırmayız. Ancak masumiyet karinesi gereği de hiçbir kimsenin suçluluğu ispatlanmadan, siyasi mülahazalarla itibar suikastına uğratılmasına da müsaade etmeyiz, etmem de bu böyle biline.

AK Parti İl Başkanı olarak diyorum ki; Sayın Tanju Özcan, Belediye Başkanı olarak tüm belge ve ihale dosyaları elinin altında. Haydi suç duyurusunda bulun, ver Savcılığa! Rögar kapakları dedin, BOBES dedin, fazla maaş alan Müdür dedin, göreve geldiğin ilk günden bu yana diyorsun da diyorsun ama Savcılığa verdiğin tek bir yolsuzluk iddian var mı? Yok! Neden sadece konuşuyorsun da Savcılığa vermiyorsun?” ifadelerini kullandı.

“SEN GEREĞİNİ YAP, BEN ZATEN YAPARIM”

Doğanay açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Tüm Bolu kamuoyu biliyor ki mesleğim, müteahhitliktir. Son 4 yılı da İl Başkanı olmak üzere 15 yıldır liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının izinde onurla, gururla AK Parti’de aktif siyaset yapmaktayım. Buna karşılık ne Bolu Belediyesinden ne de başka resmi bir kurumdan iş almamış, devletin tek bir kuruşu boğazından geçmemiş biri olarak sana hem bir kere daha çağrıda bulunuyor hem de söz veriyorum. Sadece söylemden öteye geçemeyen yolsuzluk iddialarını Sen Savcılığa ver, Ben de; adı, sanı, makamı, mevkisi kim olursa olsun, hukuken ispatlanmış bir sonuç ortaya çıkarsa AK Parti İl Başkanı olarak gereğini yapayım. Sen gereğini yap, ben zaten yaparım.”