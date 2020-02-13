​​​​​​​Doğanay’dan billboard olayına sert cevap

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısında İŞKUR üzerinden iş başı eğitim programı ile belediyeye personel alma taleplerinin AK Parti İl Başkanı ve milletvekilleri tarafından engellendiğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından Bolu Belediyesi tarafından şehrin bazı bölgelerindeki billboardlara sorunun AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından kaynaklandığı belirten ve Doğanay’ın şahsi cep telefonu numarasının olduğu afişler asıldı. Asılan afişler Bolu kamuoyundan tepki çekerken AK Parti İl Başkanı Doğanay bir basın toplantısı düzenleyerek billboard olayıyla ilgili açıklama yaptı.

“NURETTİN DOĞANAY HİÇBİR ZAMAN BU DENLİ KÜÇÜLMEZ”

Açıklamasına, “Bu gün sizlere AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay kimliğimin yanında; bir baba, bir dede, her an Ailesiyle Bolu Halkının kullandığı sosyal alanlara giden bir Aile Reisi, Bolu’da sosyal bir kimliği olan Nurettin Doğanay olarak konuşacağım” sözleriyle başlayan Doğanay, “Arkadaşlar İl Başkanı olduğum ilk günden bu yana hep ahlaki ve insani değerleri ön planda tutarak siyasi çizgimi sürdürmeye çalıştım. Birçoğunuzun da şahit olduğu gibi; 15 Temmuz ihanet gecesi sonrası Demokrasi meydanında nöbet tuttuğumuz o zor gecelerde alana hiç gelmeyen dönemin Milletvekili Tanju Özcan’ı yuhalayanları, ona hakaret içeren aleyhte slogan atmaya çalışanları susturan biri olarak o günlerde bu durumu siyasi malzeme yapmamış Nurettin Doğanay, dün akşam yaşanan olayı da siyasi malzeme yapmayacaktır. Çünkü Nurettin Doğanay hiçbir zaman bu denli küçülmez. Ama dün hepinizin bildiği gibi açık açık ismim ve kullandığım cep telefonu numaram billboardlara asılarak, Bolu Belediyesinde işe başlayacağı sözüne karşılık umut besleyen insanlara, işe başlayamamalarının sebebi olarak hedef gösterildim” dedi.

“YAŞAYACAĞIM TATSIZ BİR OLAYIN VEBALİNİ KİM ÜSTLENECEK?”

Telefon numarasının ilan edilmesinden zerre gocunmayacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Doğanay açıklamasının devamında, “Ben zaten numaramı Bolu Halkına veren, günün her saati ulaşılabilen, bir telefon kadar onlara yakın bir İl Başkanıyım. Ama seçim öncesi seni işe alacağım yalanıyla insanlardan oy devşiren, onların hayalleri ile oynayan Tanju Özcan’ın beni hedef gösteren bilboardalar asması, telefon numaramı vermesinin tek kelimeyle izahı vardır, ahlaksızlıktır. Gece yarısı evimde çocuklarımla, Ailemle otururken arandığımda bana edilen hakaretler, tehditler ve bunun sonucunda Ailemin yaşadığı tedirginliğin, korkunun, yaşadıkları ruhsal durumun hesabını kim verecek? Bu konunun yerel ve ulusal basında haber olması sonrası marjinal ve fanatik grupların hedef haline getirilmemin ve felaket tellallığı yapıyorum olası yaşayacağım tatsız bir olayın vebalini kim üstlenecek?” diye konuştu.

“TANJU ÖZCAN BU OLAYDA DA ŞOVA KAÇACAKTIR”

“Bunun adı siyaset değildir. Böyle siyaset olmaz” diyerek yaşanan olaya tepkisini sürdüren Doğanay ayrıca, “Bakın bunları gerçekten siyaset yapmak adına söylemiyorum. İnsanlıkla bağdaşmayan gayri ahlaki bu durumun zaten siyasette yeri olamaz. Siyasi hayatı şovlarla, yalan ve iftiralarla geçen Tanju Özcan şimdi biliyorum ki; bu hazırlanan ilanlardan haberi olamadığını söyleyerek suçu yanındaki suçsuz insanlara atacak belki de bu olayda hiçbir suçu masum bir kardeşimizin işine son verecek. Çünkü hiçbir zaman sorumluluk almayan Tanju Özcan bu olayda da şova kaçacak, siyasi rant elde etmeye kalkışacaktır ama tuz koktu. Artık Bolu Halkı bu basit şovlara prim vermiyor” ifadelerini kullandı.

“İŞKUR İLE İLGİLİ İDDİALARA İL DANIŞMA MECLİSİNDE CEVAP VERECEĞİM”

Doğanay açıklamasının sonunda ise konunun yargıya intikal ettiğini ve daha fazla konuşmayacağını belirterek, “Bu ahlaksızlık karşısında bana gerek telefonla, gerek mesajla, gerek sosyal medya ile gerekse de haber yaparak destek veren tüm Bolulu hemşerilerime, basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca konuşmamın sonunda dün hakkımda ortaya atılan İŞKUR ile ilgili iddialara da Cumartesi günü düzenleyeceğimiz İl Danışma Meclisinde cevap vereceğimi de belirtmek istiyorum. Çünkü bugün siyaset yapma günü değil. Bugün insan olma, insani değerlere sahip çıkma günü” dedi.