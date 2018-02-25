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25 Şubat 2018 Pazar
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    • Doğanay'dan Bolu çiftsine müjde üstüne müjde

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu çiftçimizin beklediği yaklaşık 7 milyon liralık mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin de önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

    25 Şubat 2018 Pazar 10:43
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    Doğanay'dan Bolu çiftsine müjde üstüne müjde
    Haber: Ceylan Beykoz

    AK Parti iktidarları olarak her alanda ciddi reformlar ve desteklemelerin sürdüğünü belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, son bir hafta içerisinde açıklanan teşviklerin, özellikle Bolu'da yaşanan köy nüfusunun kentlere göçünün önüne geçeceğini ve ekonomik anlamda da Bolu insanına ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta ilimizi ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bolu'daki tarım sektörünün yaşadığı sıkıntılar ve beklentiler noktasında önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Doğanay, bu hafta içerisinde açıklanan teşviklerden de Bolu çiftçisinin en üst limitlerde yararlanacağını bildirdi.

    300 KOYUN ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

    Doğanay; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan ve vatandaşlarımızca yoğun ilgiyle karşılanan 300 başa kadar damızlık koyun ön başvurularının, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) internet sayfası üzerinden yapılmaya başlandı. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık koyun sayısını arttırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamak üzere talep eden yetiştiricilere TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankasından kredi kullandırarak, sözleşmeli üretim modeli ile 300 başa kadar damızlık koyun temin edilecek. Bu modelle köylerde üretimi artırmanın, atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmanın, koyun barınaklarının tam kapasite kullanımını sağlanmasının, ülkemizdeki koyun varlığını artırmanın, kırsal alanda koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmanın amaçlanmaktadır. Proje için başvuran üreticiler değerlendirilirken; "Üretim yapacağı yerin mera alanı, kaba yem üretim potansiyeli, mevcut hayvan varlığı, başvuru sahibinin cinsiyeti ve yaşı, hayvan barınağına sahip olması ve halen hayvancılıkla uğraşıyor olması" kriterleri göz önünde bulundurulacak. TİGEM'in internet sayfası üzerinden elektronik ön başvuru sonucu üretilen başvuru belgelerinin teslimi ile ilgili bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını, şu an itibariyle herhangi bir yere evrak tesliminin yapılmayacak. Üreticilerimiz, TİGEM'in ve Tarım İl Müdürlüğümüzün web sayfalarındaki duyuruları takip etsinler. Bu büyük proje ülkemize, üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.  

    GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİ HAFTAYA

    Çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak başlattıklarına dikkati çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, gübre desteğinin de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere verildiğini anımsattı.

    Bu kapsamda 2018 yılı mazot ve gübre desteklerinin önümüzdeki haftadan itibaren Bolu'da ödenmeye başlayacağını söyleyen Doğanay; "Bu hafta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçiler ile buluşmasında müjdesini verdiği mazot ve gübre desteği ödemeleri, Bolu'da haftaya başlayacak. Cumhurbaşkanımız çiftçilerimize kullandıkları mazotun yarısını ödeme sözü vermişti. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon 200 bin ve gübre desteği olarak da 6 milyon 900 bin liralık ödeme yapılacak. Buna göre ilçelerimizden; Dörtdivan'da 76 bin 328 lira, Gerede'de 189 bin 189 lira, Göynük'de 1 milyon 893 bin 103 lira, Kıbrıscık 85 bin 515 lira, Mengen 40 bin 49 lira, Merkez 1 milyon 86 bin 879 lira, Mudurnu 1 milyon 251 bin 519, Seben 457 bin 016 lira, Yeniçağa'da da 109 bin 479 lira olmak üzere toplamda 5 milyon 188 bin 973 liralık bir destek ödemesi yapılacak. Gübrede ise; Dörtdivan'da 22 bin 530 lira, Gerede'de 56 bin 109 lira, Göynük'de 590 bin 675 lira, Kıbrıscık 25 bin 471 lira, Mengen 15 bin 606 lira, Merkez 323 bin 507 lira, Mudurnu 435 bin 430 lira, Seben 144 bin 960 lira, Yeniçağa'da da 32 bin 541 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 646 bin 832 liralık bir destek ödemesi yapılacak. Böylelikle gübre ve mazotta Bolu çiftçimize 6 milyon 835 bin 806 liralık destek sağlanmış oldu. Bu destek için Teşkilatlarım ve Bolu Çiftçimiz adına başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız ve Bakanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Bolu çiftçimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

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