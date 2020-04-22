Doğanay’dan Bolu halkına davet

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir çağrıda bulundu. AK Parti İl Başkanı Doğanay yaptığı çağrıda tüm Bolu halkını 23 Nisan’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet etti.

Doğanay konuyla ilgili çağrısında, “Haydi Bolu; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını Perşembe günü saat 21.00'de balkonlarımızdan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyarak kutlayalım” ifadelerini kullandı.