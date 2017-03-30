Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği sonrası Bolu Valisi Aydın Baruş ve BTSO Başkanı Türker Ateş'in öncülüğünde yapılan çalışmalarla 1200 kişinin işe yerleştiğini belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Ülkemizde ve Bolu'muzda güzel şeyler olacak. İnsanımızın dertlerine çözüm bulmak adına, işsizimize iş bulmak adına ciddi gayretler içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın işadamlarımıza yapmış olduğu İstihdam Seferberliği çağrısı sonrası Bolu'da da Valimiz Sayın Aydın Baruş ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Türker Ateş'in öncülüğünde STK'lar ve İşadamlarımızın katıldığı bir toplantı yapılmıştı. Burada bu istihdam seferberliğine katkıda bulunmaları istenmişti. Biliyorsunuz ki bu kapsamda AK Parti Hükümetimiz, işverenimize yük olmamak adına yeni işe aldığı her işçinin vergi ve sigortalarını ödeyeceğini açıklamıştı. İŞKUR tarafından geçtiğimiz ay iş başı yapan 1000 kişi hariç, Bolu'da Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası 1200 kişi iş imkanına kavuştu. Yakın bir zaman içerisinde bu seferberliğe katkı veren işverenlere ziyarete giderek, kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız adına teşekkür edeceğiz" dedi.

Önümüzdeki günlerde işsizliği azaltmak adına yapılan çalışmaları bir adım daha ileriye götürerek yeni bir istihdam seferberliğinin de müjdesini veren Doğanay, "Bolu'daki işsizliği en az düzeye indirmek adına bir adım daha atıyoruz ve muhtemelen önümüzdeki hafta da bunu hayata geçireceğiz. İşveren ile iş arayan işsizimizi buluşturacağız. Personel arayan işveren; ya Ticaret Odamızda ya da başka bir yerde kurulacak stantlara gelecek, iş arayanımız da o stantlara gelerek yüz yüze işveren ile muhatap olacak ve kendisine uygun işe yerleşecek. Benim işe ihtiyacım var diyen Bolu'da insan kalmaması adına biz AK Parti İl Başkanlığı ve Milletvekillerimizle birlikte siyasi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bolu Valimiz Sayın Aydın Baruş'a, Milletvekillerimiz Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü'ye, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Türker Ateş'e, STK'larımıza kısacası tüm bu yapılan çalışmalarda büyük destek veren, öncülük eden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.