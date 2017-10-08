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08 Ekim 2017 Pazar
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    • Doğanay'dan Bolululara çağrı

    Hazine Müsteşarlığı tarafından 2 Ekim tarihinde başlatılan altın tahvili ve altında dayalı kira sertifikası uygulaması için 9 Ekim-13 Ekim tarihleri arasında Ziraat Bakası Bolu Şubesince talep toplanacağını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki çağrısına Boluluların da cevap vermesi isteğinde bulundu.

    05 Ekim 2017 Perşembe 14:40
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    Doğanay'dan Bolululara çağrı

    Haber: Gönül Olutürk

    Doğanay; "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hem Başbakanımız hem de Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi altına dayalı tahvil söz konusu. Bu kapsamda da yaklaşık 2 bin 200 ton olduğunu tahmin edilen yastık altı altının piyasaya yani üretime dönüştürülmesine hazırlanılıyor. 300 milyar TL’lik bir kaynağın ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'de önemli miktarda altın yastık altında. Hazine, bu yeni çalışmayla vatandaşa iki yeni yatırım enstrümanı sunmuş olacak. Normalde devlet tahviline yatırım yapanlara, ana para karşılığında ara dönemde bir getiri sunuluyor. Altın tahvilinde de yatırımcıdan toplanacak altın karşılığında ara dönemde yatırımcıya belli bir oranda getiri TL olarak ödenecek ve söz konusu getiri altın fiyatlarına endeksli olacak. Böylelikle vatandaş hem altın fiyatındaki değişimden yararlanacak hem de Hazinenin sunduğu getiriyi alacak. Buradan Boluluları altınlarını kazanca dönüştürmeleri çağrısında bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; yastığın altında veya kolunuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz. Vatandaşlarımızı ülkenin gelişmesine katkı sağlamasına davet ediyorum" dedi.

    "FAİZ HASSASİYETİ OLANLARA ÖZEL"

    Hazinenin faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikası ihracına başladığını anımsatan Nurettin Doğanay, hem yurtiçi hem de yurt dışı yatırımcılar nezdinde kabul gören bu modeli, faize duyarlı vatandaşların yastık altı altınlarını değerlendirebilmeleri için geliştirildiğini söyledi. Altına dayalı kira sertifikasının da ihraç edileceğine dikkati çeken Doğanay, bu sertifikalarda aynı yapının korunacağını belirtti.
    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Vatandaş yastık altındaki 22 ve 24 ayar altınlarını, örneğin 22 ayar bileziklerini, Darphane altınlarını, gram altınlarını bir haftalık talep toplama süresi içerisinde Hazinenin belirleyeceği aracı bankaya getirecek. Burada Hazinenin belirleyeceği kriterler çerçevesinde vatandaşların altınları alınacak ve bankada ilk etapta vatandaş adına vadesiz hesap açılacak. Toplanan altınlar, külçe altına çevrilecek ve bu sürecin sonunda bankada açılacak yatırım hesaplarına vatandaşın isteği doğrultusunda altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası aktarılacak. Altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alanlar da nakde ihtiyacı olduğu zaman vade sonunu beklemeden aracı bankaya bu senetlerin istediği miktarını satarak nakde ulaşabilecek" şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Hazine, Müsteşarlığı, 2, Ekim, Tarihinde

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