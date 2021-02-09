Doğanay’dan çok önemli kongre açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti’de son günlerde 22 Şubat’a ertelenen 7.Olağan İl Başkanlığı Kongresinde Nurettin Doğanay’ın aday olup olmayacağı tartışmalarına Doğanay son noktayı koydu. İl Başkanı Doğanay yaptığı açıklamada, Genel Merkez’de görevlendirildiği için aday olmayacağını açıkladı.

“KONGREDE ADAY OLMAYACAĞIM”

Doğanay konuyla ilgili açıklamasında, “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı il koordinatörlüğünde görevlendirilmem nedeniyle yapılacak il kongresinde aday olmayacağım. Teşkilatlarımıza ve üyelerimize duyurur, değerli dava arkadaşlarıma bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Saygı ve hürmetle sizleri selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 16:05