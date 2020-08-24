Doğanay’dan Ecevit dönemine gönderme

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz gün Giresun’un Dereli ilçesinde sel meydana geldi. Can ve ciddi bir mal kaybına yol açan sel sonrası birçok Bakan hemen bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kepçe üzerinde sel bölgesinde dolaşması gündem oldu. Ortaya çıkan görüntü ile alakalı AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu döneme bir göndermede bulundu.

“RABBİM ÜLKEMİZİ HEM DOĞAL AFETLERDEN HEM DE ÇARESİZ İKTİDARLARDAN KORUSUN”

Doğanay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan deprem sonrası dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, bölgeden haber alamadıklarını söylerken, enkaz altındaki vatandaş da ‘Sesimi duyan var mı?’ diye çığlık atıyor. Bugün geldiğimiz noktada ise Devletimizin 3 Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Sayın Murat Kurum ve Sayın Bekir Pakdemirli selin vurduğu bölgede kepçe üzerinde dolaşarak ‘Ulaşamadığımız kimse var mı?’ diye bağırıyor.

Fark mı; Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan farkı. Çünkü 2001'de çizdiği istikamet hala kulaklarımızda; ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!’ Rabbim ülkemizi hem doğal afetlerden hem de yanı başındaki deprem bölgesinden ‘haber alamıyoruz’ diye kameralar karşısında çaresizlik içerisinde açıklama yapan iktidarlardan ülkemizi korusun” ifadelerine yer verdi.