Doğanay’dan “Gönül Seferberliği” çağrısı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Pandemi sonrası başlayan yeni normalle sürecine hızla başladı. Bir yandan ilçe ziyaretleri, bir yandan esnaf ziyareti, bir yandan Teşkilat çalışmalarına ağırlık veren Doğanay, önceki akşam İl, Kadın, Gençlik ve Merkez İlçe Yönetimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İlçe ve Belde Başkanları da katıldılar.

Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le video konferans yöntemiyle toplantılar yaptıklarını belirten Doğanay; “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın teşkilat Başkanımız, Bolu Teşkilatlarına selamlarını iletti. Öncelikle bu selamları sizlere ileterek toplantıyı açmak istiyorum” diyerek toplantının açılışını gerçekleştirdi.

“DÜNYA TÜRKİYE’Yİ İZLEDİ”

Pandemi sürecinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok ciddi bir sınavdan başarıyla çıktığını belirten Doğanay, “Türkiye corona virüs nedeniyle ilan edilen Pandemi sürecinde ciddi bir sınav vermiştir ve bizler de bunu iyi irdelememiz, Halkımıza doğru anlatmamız gerekiyor. Dönüp şöyle bir 80 günlük sürece baktığımızda, dünyanın gıpta ile Türkiye’yi izlediğine şahit olduk. Gelişmiş ülkeler diye imrenilen devletlerin bir maskeyi bile üretmekten, insanına vermekten ne kadar aciz olduğunu gördük. Bugün para ile tedavisini yaptırmak isteyen o gelişmiş ülkelerin insanları, hem kendi sağlık sistemlerinin hem de Türkiye’nin sağlık sistemin nerelere geldiğini yakinen izledi. Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da bir covid testinin kaç paraya yapıldığını, tedavi olmak için ne kadar zorlandıklarını görürken Elhamdülillah Türkiye’de ücretsiz testlerin ve ücretsiz tedavilerin yapıldığını; Türkiye’de o devletin sıcak elinin insanları evine kadar ulaştığını, bir büyüğümüzün bankadan maaşını çekmek istediğinde kapısına kadar devletin araba gönderdiğini gördüler. Peş peşe kalkan uçaklarla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize getirildiğini, tedavisini o meşhur gelişmiş ülkelerde yaptıramadığı için yardım isteyen vatandaşımıza ambulans uçakların gönderildiğini gururla izledik. Dünyanın bu salgını sadece sağlık sistemi açısından değil, sosyal ve ekonomik anlamda da ne kadar ağır yaşarken, Türkiye’nin peş peşe açıkladığı ekonomik, sosyal paketlerle nasıl başarıyla yönettiği ortadadır. Böyle bir Lidere, gece gündüz demeden canla başla çalışan Hükümetimize sahip olduğumuzu için ne kadar şükretsek azdır” dedi.

“GİDİLMEDİK KÜSKÜN KIRGIN KALMAYACAK!”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Gönül Seferberliği”ne Bolu olarak tam destek vereceklerini de söyleyen Doğanay; “Türkiye’nin 18 yıl önceki hali ve bugüne bakıldığında, bu noktaya kolay gelinmediğini biz AK Partililer çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Gönül Seferberliği”ne Bolu Teşkilatları olarak var gücümüzle katılmak zorundayız. Kapı kapı, sokak sokak gezerek hemşerilerimize dokunmak zorundayız. Ben de Bolu teşkilatlarının başındaki bir İl Başkanı olarak hem vatandaşlarımızın hem de Partililerimizin gönlüne dokunmak zorundayım. Bu amaçla Partimize o veya bu sebeple küsmüş, kırgınlık yaşayan kim varsa onları ziyaret edeceğim. Çünkü bizler gelip geçiciyiz. Bu makamlarda bugün varız yarın yokuz. Ama gerçek olan, kalıcı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının Bolu’da güçlenmesinin, AK Parti’nin Bolu’da o 2002 ruhuyla zaferden zafere koşmasının vebali de sorumluluğu da benim üzerimdedir. Bu bilinçle başta Şahsım olmak üzere; İlçe Başkanlarım, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarımız ve siz Yönetimde yer alan dava arkadaşlarımız çalışmak zorundayız. İnşAllah bu yeni dönemde gönülden gönüle uzanan bir yol hikâyesini Bolu’da yazacağız” diye konuştu.