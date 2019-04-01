Doğanay’dan ilk açıklama

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mahalli seçim sonuçları ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bir kez daha demokrasimiz kazanmıştır, milletimiz siyasi iradesini özgürce ortaya koymuştur. Sonuçta Bolu’da hemşerilerimizin desteğini alan CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum. Bolumuza hayırlı olmasını diliyorum.

“DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti büyük ve güçlü bir parti, Milletimizin dediği başımızın tacıdır der, eyvallah olanda hayır vardır der yoluna devam eder. Bizim ülkemiz için çocuklarımız için daha fazla çalışmaktan başka lüksümüz yok, her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam edeceğiz inşallah.

Tek temennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde, huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmiş olmasıdır.

“BOLU HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Dün sandık başında milletimizin tercihine sahip çıkan sandık görevlilerimiz ile müşahitlerimize, okul sorumlularımıza şükranlarımı sunarım. Ayrıca 31 Mart seçim sürecinin başladığı andan itibaren dava bilinci ve büyük bir özveriyle gece gündüz Türkiye’mizin aydınlık geleceği için canı gönülden çalışan tüm teşkilatımıza, Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza ve Bolu Halkına teşekkür ederim.”