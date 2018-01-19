Özel Haber: Kasım ŞAHİN

AK Parti Bolu İl Başkanlığında son noktayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Görevinden istifa eden Nurettin Doğanay tekrar Bolu il başkanı oldu. Dün acil olarak külliye davet edilen Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Doğanay ile uzun süren bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmenin ardından Doğanay’ın istifası reddedildi ve tekrar görevine iadesi yapıldı. Tek liste halinde gidilecek olan 6. Olağan kongrenin yine Karaçayır Kapalı Spor Salonunda kısa bir süre sonra yapılacağını dile getiren Doğanay, “Şu an Ankara’da temaslarımı sürdürüyorum. Genel merkez birkaç gün içerisinde kongre tarihi belirleyecek ve kongremizi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza kongre davetini bizzat yaptım ve kongremize geleceğinin bilgisini aldım.

Başkomutanımızın katılımıyla, ses getirecek bir kongreye imza atacağız. Geleceğin Türkiye’si Bolu’su için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

