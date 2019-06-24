Doğanay’dan İmamoğlu’na tebrik

Haber: BMA

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “İstanbul seçim sonucu; İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Millet iradesine saygı demokrasinin gereğidir. Olanda hayır vardır. Demek ki daha çok çalışmalı ve daha çok dinlemeliyiz. Seçimlerden çıkan sonuçlar bizi şaşırtıp üzebilir ama asla kızdırmamalıdır. Aslolan milletin iradesi ve tercihidir. Rabbim; bu ülkenin her şehrinde hizmeti bulunan, güzel yürekli, çalışkan insan Sayın Binali Yıldırım’dan razı olsun. Ülke olarak; mücadeleye, üretmeye, çalışmaya devam. Milletimiz, iktidarı ve muhalefetiyle bizlere gerekli görevi, gerekli demokrasi olgunluğuyla vermiştir. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Bolu Teşkilatları olarak bizler de 23 Haziran seçimi için Genel Merkezimizin direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu süreçte canla başla çalışan Teşkilat mensuplarımıza, tatillerini yarıda bırakarak demokrasiye sahip çıkmak için İstanbul’a akın eden Bolulu hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Ve diyorum ki; Biz, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına inanmış insanlarız. Biz AK Partiyiz. Milletimizin umuduyuz. 17 yılda girdiğimiz her seçimi kazanmış bir partiyiz. 2023 ve 2053 hedeflerimiz için; Davamıza ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sarılarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hak olan davada zafer muhakkaktır.”