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09 Şubat 2017 Perşembe
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    • DOĞANAY’DAN İŞ DÜNYASINA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

    TOBB Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Hep beraber gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar ciddi bir dönüşümü yakalamalıyız. Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum" açıklamalarının ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bir mesaj yayınlayarak Bolu’nun iş dünyasına seslendi.

    09 Şubat 2017 Perşembe 14:48
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    DOĞANAY’DAN İŞ DÜNYASINA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

    Haber: BMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği çağrısına Bolu iş dünyasını davet eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay," Türkiye’de işsizliğe karşı savaş açıp istihdam yaratmanın başta devlet ve iş adamlarının görevidir. Devlet üzerine düşeni yapıyor şimdi sıra iş dünyasında. Bolu iş dünyasını istihdam seferberliğine davet ediyorum" dedi.

    Ülke olarak yaşanan onca sıkıntıya rağmen ekonominin ne kadar sağlam temellere oturduğunun herkes tarafından görüldüğüne dikkat çeken Doğanay, "Hükümetimiz ard arda aldığı kararlarla esnaf, çiftçi, memur, emekli kısacası toplumun her kesiminin önünü açıcı rahatlamalar sağlamıştır. Referandum sonrası, 2023 hedeflerine çok daha hızlı ilerleyeceğiz" diye konuştu.

    ‘Bolu'da Üreten Tüm İş Dünyasını Bu Seferberliğe Katılmaya Ve Destek Olmaya Davet Ediyorum’

    Ekonomik tedbir ve teşviklerin toplumun her kesiminde olumlu karşılık bulduğunu, bunun başta üretim olmak üzere istihdama ve tüketime de yansıdığını belirten AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "2016 Aralık ayına göre 2017 yılında işletmelerimizin ilave olarak istihdam edecekleri her kişi için, her çalışan için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki: ‘Vergisi de primi de damga vergisi de gelir vergisi de işsizlik sigortası fonu da hepsini devlet verecek. İşveren sadece işçinin çıplak ücretini karşılayacak, bütün diğer o kamusal maliyetleri de devlet karşılayacak. Bu müthiş bir şekilde istihdam piyasasında bir canlanma meydana getirecek.’ Bence Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı çok olumlu. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. Bolu'da üreten tüm iş dünyasını bu seferberliğe katılmaya ve destek olmaya davet ediyorum" dedi.

    Bazı sektörlerde birkaç gün önce ÖTV oranlarının düşürüldüğünü hatırlatan ve bunun bile ilimizde hemen karşılık bularak Arçelik ve yan sanayinin personel sayısını arttırmaya başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanay ayrıca, "Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi ürünlerin fiyatlarını düşürdü. Beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe geçici bir vergi indirimi yapıldı. "Karnesi pekiyi" olan mükellefler için getirilen yüzde 5'lik vergi indirimi gibi yıllardır şikayet edilen bir konu çözüme kavuştu. Ayrıca AK Parti Hükümeti olarak 2008 yılından bu yana bordrolu çalışanlara asgari geçim indirimi uyguluyoruz” diye konuştu.

    ‘2023 Hedeflerine Çok Daha Hızlı İlerleyeceğiz’

    Terör krizini hallettikten sonra ekonomideki sıkıntıların da kısa zamanda biteceğine inandığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bunlar geçiş dönemlerimiz. Bu sıkıntılar geçecek. İnanıyorum ki yaza doğru işsizlik oranları düşecektir. Türkiye'nin 2016 yılında atlattığı onca badireye rağmen, ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunu tüm dünya gördü. Özellikle Bolu'da yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine güvenin ve yatırımlarınızı ertelemeyin diyorum. Ülkede yaratılmaya çalışılan belirsizlik ortadan kalkacak. Referandum sonrası, 2023 hedeflerine çok daha hızlı ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: TOBB, Ekonomi, Şurasında,, Dünyasına

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