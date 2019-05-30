Doğanay’dan Kadir Gecesi mesajı

Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında; “On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelmenin hüznü ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Kadir Gecesi, yüce yaratan tarafından Kuran'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi gibi mübarek bir gecenin, millet olarak aramızdaki sabrı, sevgiyi, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı artırmasına, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile Kadir Gecesinin Ülkemiz, milletimiz, hemşerilerimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını, yüce Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.