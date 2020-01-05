Doğanay’dan Kanal İstanbul açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

İktidar ve Ana Muhalefet arasındaki Kanal İstanbul tartışması devam ederken CHP İl Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek itiraz dilekçesini sunmuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Teşkilatları tepkilerini dile getirirken Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Doğanay açıklamasında “İstanbul Boğazı'nı olası bir felaketten kurtaracak, ulaşım ve ticarette Türkiye'nin elini güçlendirecek Kanal İstanbul projesi için geri sayım başlarken, Türkiye’nin yerinde sayması için 80 yıldır her projeye karşı çıkan zihniyet yine boş durmuyor. 8 yıllık uzun bir çalışmanın ardından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Mega projenin yapım sürecine hız verilmesi CHP ve destekçisi çevreleri panikletti. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ana muhalefet ve destekçileri ardı ardına yaptığı açıklamalarla projeyi durdurma çağrısı yaptı.

Ve son olarak CHP Bolu İl Başkanı Sayın Kazım Karsu öncülüğündeki bir grup CHP’li, Kanal İstanbul projesinin ÇED Raporuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelip, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verdi” dedi.

“80 YILDIR HİÇ DEĞİŞMEYEN BİR KALKINMA KARŞITLIĞINA DAYANIYOR”

Yapılanların 80 yıldır hiç değişmeyen bir kalkınma karşıtlığına dayandığını belirten Doğanay “Ana muhalefet ve destekçisi olan zihniyetin Kanal İstanbul karşısında sergilediği refleks, 80 yıldır hiç değişmeyen bir kalkınma karşıtlığına dayanıyor. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kapatılmasında önemli rolü olan CHP, çok partili hayatın ilk Başbakanı Adnan Menderes'in neredeyse her projesine karşı çıktı. Menderes Boğaz'a köprü kurma niyetini açıklar açıklamaz ilk karşı çıkan CHP oldu: İstanbul'da yeni caddelerin açılmasına, Menderes döneminde gündeme gelen GAP projesine, barajlara ve yollara ilk karşı çıkan yine CHP oldu” şeklinde konuştu.

“DAHA ÖNCE DE BİRÇOK PROJEYE KARŞI ÇIKTILAR”

CHP’nin daha önce de birçok projeye karşı çıktığını belirten Doğanay “CHP’nin karşı çıktığı projeleri şöyle bir hatırlarsak; Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Camisi, Yeni AKM binası, Kanal İstanbul, Yusufeli Barajı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, GAP Projesi. CHP ve destekçisi çevrelerin 80 yıllık tarihi görüyoruz ki milli kalkınma projelerine itirazlarla dolu. Köprüler, barajlar, havaalanları, elektrik santralleri hep CHP'nin kara listesine girdi. CHP zihniyeti Kanal İstanbul Projesine aslında sadece bugün karşı çıkmadı. Şöyle bir hatırlayacak olursak; CHP'nin proje karşıtlığı 2013 yılındaki Gezi ayaklanmasında bir kez daha tescillenmişti. Bugün CHP'nin yönetiminde olan ve kendilerine Taksim Dayanışma Platformu adını veren Gezi elebaşlarını, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Türkiye’yi yakıp yıkan Gezi elebaşları ile yapılan görüşmede; Gezi Parkı'na Topçu Kışlası projesi dursun, AKM'nin yıkımından ve yeniden inşasından vazgeçilsin, 3. Köprü yapılmasın, Yeni havalimanı projesi askıya alınsın, Kanal İstanbul projesi iptal edilsin, talepleri gelmişti. Bu talepler kabul edilmeyince de ülkeyi ne hale soktukları da dün gibi hala aklımızda ve gözlerimizin önündedir” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMASI AKILLARA DURGUNLUK VERECEK CİNSTENDİR

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu’nun açıklamalarının akıllara durgunluk verecek cinsten olduğunu ifade eden Doğanay “Bugün geldiğimiz noktada ise aynı refleksi sergileyen CHP zihniyeti adına açıklama yapan CHP Bolu İl Başkanı Sayın Kazım Karsu’nun Kanal İstanbul Projesinin iptalini savunurken “Ülkeyi bu kanal böler” açıklaması akıllara durgunluk verecek cinstendir. Sayın Karsu ülkeyi bölmeye çalışanları arıyorsa; 40 yıldır bu ülkenin başına bela olan bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantıları ile kol kola seçim ittifakları yapan Partisinin Genel Başkanına, terörist cenazelerine giden Genel Başkan Yardımcılarına ve Milletvekillerine önce tepkisini göstersin ki samimiyetine inanalım. Ama bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki; 80 yıldır Türkiye’nin büyümesine ve gelişmesine karşı çıkan, Türkiye’ye çağ atlatacak mega projelere ayak direyen CHP zihniyeti, Kanal İstanbul Projesine de engel olamayacak. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bedeli ne olursa olsun AK Parti Teşkilatları olarak Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada lider ülke olmak için verdiği mücadeleden döndüremeyecekler, durduramayacaklar. Sayın Karsu ve CHP zihniyetine ise tek çağrımız; yersiz muhalefet yerine artık yerli ve milli muhalefet yapmaları olacaktır” şeklinde konuştu.