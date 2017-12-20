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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Doğanay’dan Karacan’a teşekkür

    Geçtiğimiz ay Bolu'daki STK'larla buluşmaya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın Büyük Sanayi Sitesi Projesi'nin çözümünde önemli katkısı olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Karacan’a teşekkür etti.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 09:02
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    Doğanay’dan Karacan’a teşekkür

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Büyük Sanayi Sitesi Projesinin ihalesinin yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğanay, “Büyük sanayi projesi başta sanayi halkı ve esnafımız olmak kaydıyla orada yıllardır sıkıntı içerisinde olan ne zaman geçtik, ne zaman geçiyoruz kısmını düşünen belirsizlik içerisinde kendisini karamsar hisseden başta sanayi esnafımıza orada alın teriyle, emek teriyle çaba sarf eden sanayi esnafımıza hayırlara vesile olsun diyorum” dedi. Bolu kamuoyunda ne zaman ne nasıl hayata geçeceği tartışma konusu olan yeni büyük Sanayi Sitesi Projesinin hayata geçirileceğinin açıklanması üzerine şehre yeni bir kimlik kazandıracak proje için AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Eskişehir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a teşekkür etti. Doğanay, STK toplantısı için Bolu’ya gelen ve büyük sanayi konusundaki şikâyetleri dinleyen Harun Karacan’ın buradan ayrılırken Sanayi noktasındaki top bende dediğini ifade etti.

    Nurettin Doğanay, uzun bir süreçten geçen projenin ihale çıkma noktasında hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Büyük sanayi projesi başta sanayi halkı ve esnafımız olmak kaydıyla orada yıllardır sıkıntı içerisinde olan ne zaman geçtik, ne zaman geçiyoruz kısmını düşünen belirsizlik içerisinde kendisini karamsar hisseden başta sanayi esnafımıza orada alın teriyle, emek teriyle çaba sarf eden sanayi esnafımıza hayırlara vesile olsun diyorum. Rabbim onların orada düzgün bir şekilde hizmet almalarını ve hizmet vermelerini nasip eylesin. Tabi uzun bir süreçten geliyor Büyük Sanayi dediğimiz zaman. Oldu, olacak, projesi yapıldı yapılacak Büyük Sanayi Sitesi ihaleye çıktı, çıkacak ama yıllardır verilen bir uğraş var ortada. Bu uğraşın içerisinde Sanayi ve Ticaret Odamız var Türker Ateş beyefendi aynı zamanda BESOP var Tahir Gayret, aynı zamanda Valilik var, aynı zamanda bu işin başını çeken Bolu Belediyesi var çünkü muhatapların genel sıkıntı olduğu zaman direkt geldikleri kısımdır” diye konuştu.

    Sanayi esnafına sürecin yakın zamanda netleşeceğinin müjdesini vererek sabırlı olmalarını isteyen Doğanay ayrıca, “Bu uzun sürecin geçiş noktasını proje yapıldı çünkü projede büyük proje olduğu için ihaleye çıkış süreci filan derken aslında sıkıntılar da yaşadık. Çünkü süreç netleşmedi ve bitmedi esnafın bu konuda sürekli olaraktan tepkisi doğdu. Tamam, biz onlara her defasında şunu söylüyorduk inşallah bu iş olacak. Hatta ve hatta bundan 15-20 gün önce sanayideki esnafımız dernekleri ile beraber buraya ziyarete geldiklerinde onlara şunu söylemiştim. Dedim ki; bakınız lütfen biraz sabırlı olun, ama yakın başka orada kendisi, eli kulağında müjdeyi inşallah vereceğiz dedik. Bunu neye istinaden söyledim ama şunu da söyleyeyim açık bir şekilde söylüyorum bu konuda emeği geçen emeği olanların hepsine zaten isim isim saydım. Siyasi anlamda milletvekillerimiz var. Bu konuda birinci derecede emek sahibi olanlardan en büyük katkıyı verenlerden bir tanesi de bizim AK Parti olarak sivil toplum örgütleri ile Bolu’da bir Bolunun sorunlarını tartışmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği Eskişehir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan beyefendi Bolu’ya gelmişti. Burada bir otelde Bolu’daki sivil toplum örgütlerimizle Bolu’nun geleceği adına bir platform oluşturuldu tartışma ortaya konuldu. Orada özellikle ve özellikle sivil toplum örgütlerimizin başta Ticaret ve Sanayi Odası ve BESOB olmak kaydıyla birçok sivil toplum örgütümüzün Sayın Genel Başkan Yardımcımız Harun Karacan beyefendiye ısrarla ve üzerinde en öncelikli sorunların başında büyük sanayi dükkânları noktasında şikâyetlerini belirttiler. Tabi toplantı sonrasında bu konuyu tekrar sayın genel başkan yardımcımızla masaya yatırdık burada. Bu konunu geleceği ve Bolu’ya katacakları bunları enine boyuna tartıştık. Kendisine burada selam ediyorum onu da söylemekten de ger kalmamak lazım. Giderken şunu söylemişti; Sayın Başkanın sanayi noktasındaki top bende demişti. Üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi ve dün akşam itibariyle de kendisi bizzat şahsımı arayarak bu konudaki müjdeyi de vermiş oldu. Ben kendisine gerek şahsım gerekse Bolu halkı esnafı, Bolu Belediyesi, Bolu’da yaşayanlar, Ticaret Odası, Bolu Valiliği herkes adına özellikle Harun Karacan beyefendiye şükranlarımız arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize ciddi anlamda katkı vermiştir. Ama tabi bunun oluşumunda Harun Karacan beyefendiyi Bolu’ya gönderen bolunun sorunları ortaya koyak adına bu çalışmayı ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Başbakanımıza bu talimatı verdikleri için ihale sürecinde tarih açılandığı için ben teşekkürlerimi arz ediyorum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum; bu konuda emek ve katkı veren hamurun oluşmasında kimin emeği varsa zerreyi misal kadar kimin katkısı varsa ben herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bolumuza hayırlı olsun. Sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Rabbim güle güle bittikten sonrada kullanmayı da Bolu haklına hizmet etmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Ay, Boludaki, STKlarla, Buluşmaya

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