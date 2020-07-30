Doğanay’dan Kurban Bayramı mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Doğanay açıklamasında; “Bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar komşuyu gözetmek, büyüklerinin hayır dualarını almak küçüklerin sevincini ortak olmak demektir. Bayramlar zulüm altında bulunan tüm coğrafyalarda bulunan Müslüman kardeşlerimize en azından bir duada bulunmak demektir. Geçmişte çok sıkıntılı dönemlerden geçmiş olabiliriz. Ama Allah’a çok şükür dirayetli milletin ve mazlumun gür sesi olan Lideriyle dimdik ayakta duran bir Türkiye var. İnşallah yakaladığımız bu istikrarı hiçbir oyuna alet etmeyecek, ettirtmeyeceğiz.

Koronavirüsten korunmak için devletimizin aldığı tedbir ve kurallara bugüne kadar azami dikkat ve özen gösteren Bolulu hemşerilerimizin, Kurban Bayramında getirilen uygulamalara riayet edeceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Bu salgını atlatmak için bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bayramda da temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uyalım. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram için önlemlerimizi mutlaka alalım.

Kurban bayramı vesilesi ile yakaladığımız kardeşlik duygularımızı hayatın tamamına yaydığımızda, ülkemize ve milletimize karşı başlatılmak istenen terör ve ekonomik savaşa karşı da milli birlik ruhunu sürdürmeye devam ettiğimizde, ülkemiz, vatanımız daha yaşanabilir olacaktır. Kovid-19 gölgesinde geçireceğimiz bu bayramın birlik ve beraberliğimize, kardeşlik duygularımızın pekişmesine, huzurlu bir bayram yaşamamıza vesile olması temennilerimle başta Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz, Bolulu kardeşlerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.