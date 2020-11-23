Doğanay’dan kutlama ve teşekkür

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğanay; özellikle Pandemi sürecinin kahramanları olarak gördüğü öğretmenlerin, eğitimin devem etmesi için gösterdikleri özverinin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti. Doğanay açıklamasında; “Öğretmen; öğretmekten ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Öğretmenlik; bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmenlerimize; çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde büyük sorumluluklar düşmektedir. İnanıyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti iktidarları olarak bizler de 18 yıldır öğretmenlerimizi her açıdan güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz” dedi.

“TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınında sağlıkçıların yanında özveriyle çalışan isimsiz kahramanların da öğretmenler olduğuna dikkat çeken Doğanay mesajında ayrıca, “Dünyanın en gelişmiş ülkeleri Covid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kalırken, Türkiye eğitim başta olmak üzere her alanda başarılı bir sınav vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz pandeminin hemen başında bir dizi çözüm önerileri geliştirilerek; öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığı dikkate alınarak tüm imkânlar seferber edilmiştir. Tüm dünyaya örnek olan; Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ve EBA TV üzerinden yayınlarla öğrencileriyle buluşan öğretmenlerimizin özveriyle eğitim vermeleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu şartlarda eğitim ve öğretim süreçlerinde daha fazla gayret ve çaba sarf eden, derslerde interaktif bir ortam yaratmaya çalışarak çocuklarımızın ilgisini yüksek tutmaya çalışan öğretmenlerimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, başta görevi başında şehit olmuş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.