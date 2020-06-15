Doğanay’dan maske uyarısı

Haber: Ceylan Beykoz

Ülkemizde son 24 saatte 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirirken, 1330 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, toplam vaka sayısı 178 bin 239, toplam vefat sayısı 4 bin 807, toplam yoğun bakım hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 290, toplam iyileşen hasta sayısı 151 bin 417 oldu.

Normalleşme süreci sonrasında yeniden vaka sayılarında artış olduğu göze çarparken Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Doğanay paylaşımında, “Bu tablonun iyiye yada kötüye gitmesi bizim elimizde! Unutmayalım, Bolu'da dışarı maske takmak zorunludur. Lütfen yasak olduğu için değil kendi sağlığımız için kurallara uyalım” ifadelerine yer verdi.