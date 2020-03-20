Doğanay’dan Miraç Kandili mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Miraç Kandili’nin anlamını iyi idrak edilmesi gerektiğini söyleyen Doğanay mesajında; “Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), yine O’nun kudretiyle Mescid-i Aksa’ya yürütülmüş ve daha sonra yedi kat göğü geçerek Sidretü’l Münteha’ya yükseltilmiştir. Makamların en yücesinde sonsuz kudret sahibi Rabbimiz ile aracısız bir şekilde buluşmasını ifade eden Miraç, en mübarek gecelerin başında gelmektedir. Bakara Suresi’nin son 2 ayeti, Yüce Yaradan tarafından Peygamberimizin kendisine bildirilmiş, şirk koşma küfrünü işlemeyen herkesin cennete girebileceğinin müjdesi tebliğ edilmiş, namaz o gece tüm müminlere farz kılınmıştır. Miraç, ümmetimiz için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, misafir olarak bulunduğumuz bu fani hayatta ifa ettiğimiz yaşamımızın muhasebesini yapmak, elleri semaya, kalpleri Allah’a açmak adına önemli ve müstesna bir gecedir. Miraç Kandili’nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği arttırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz. Bu vesile ile başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm inananların kandilini tebrik ediyorum. Ayrıca Yüce Rabbimizden Miraç hürmetine, tüm insanlığı afetlerinden ve salgın hastalıklardan korumasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.