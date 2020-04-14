Doğanay’dan muhalefete sert mesaj

Haber: N. Halid Altundal

Bir süredir kamuoyu gündeminde olan ve 90 bin kişiye tahliye yolu açan infaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemenin kabulü sonrası AK Parti İl Başkanı sert bir açıklama ile muhalefete yüklendi.

“CHP, İYİ PARTİ ve HDP İŞBİRLİĞİNE RAĞMEN…”

Doğanay yaptığı açıklamada, TBMM’de Cumhur İttifakının 7 günlük mesainin sonunda İnfaz Yasası düzenlemesi tamamlandı. Yeni düzenlemeyle CHP, İyi Parti ve HDP işbirliğine rağmen; teröristlere, uyuşturucu baronlarına, cinsel istismarcılara, kadın cinayetlerine, kasten adam öldürmelere af/indirim yok... Aziz Milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞTİ?

Denetimli serbestlik süreleri 1 kereliğe mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler içinse bu süre 4 yıla yükseltildi. Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş kişiler cezalarının 1 yılını 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yılını 75 yaşını bitirmiş kişiler 4 yılını konutlarında geçirebilecek. Ağır hastalığı ve engeli olanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Hükümlünün iyi hali ile ilgili değerlendirme sadece hükümlünün cezaevi süreciyle ilgili olacak. Cezaevi dışında iyi hal için belge istenmeyecek.