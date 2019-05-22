Doğanay’dan müjde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dünya Çiftçiler Gününde çiftçilerle bir araya geldiği davette birbiri ardına sıraladığı müjdelerden ilki olan destekleme ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek. Erdoğan’ın; Ramazan Bayramı öncesi ödeneceğini ifade ettiği kütlü pamuk desteği, yağlık ayçiçeği desteği ve çiğ süt desteği ödemeleri hakkında bilgi veren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Çiftçinin yüzü gülerse bütün milletinde yüzü güler. Üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada üreticimizi destekledik. Mazot desteğini ilk kez başlattık, kimyevi gübre desteğini doğrudan çiftçimize ödedik. Prim destekleri, hayvancılık, tohum ve fidan, tarımsal sigorta, toprak analizi, kırsal kalkınma ve daha birçok destek ile üretimi teşvik ettik. Tarımsal kredilerde faizleri düşürdük, tarımın birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağladık. Güvenilir gıda, arazi toplulaştırması, tarım danışmanlığı, eğitim-yayım, Ar-Ge, zirai mücadele ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik. AK Parti iktidarları olarak da bundan sonra da tarımın gelişmesi, çiftçimizin yüzünün daha çok gülmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizle iftarda bir araya geldiğinde birbiri ardına müjdeleri sıraladı. Bunlardan birisi de Ramazan Bayramına kadar ödenecek olan desteklerden Bolu olarak çiftçimize Çiğ Süt Desteği ödemeleri yapılacak. Tarım İl Müdürlüğümüz bu konuda gerekli çalışmalarını yaparak destek alacak çiftçilerimizi belirledi ve listeyi Tarım ve Orman Bakanlığımıza gönderdiler. Çok kısa bir sürede bu listeleri hazırlayan Tarım İl Müdürümüz İzzet Murat ve personeline teşekkür ederim. Listeler Ankara’da ve onay bekleniyor. Milletvekillerimiz ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ile görüştük. Kendisi de zaten konunun takipçisi olduğunu ve onayın en kısa sürede verileceğini söyledi” dedi.

Bolu genelinde 3 bin 962 çiftçinin çiğ süt desteği alacağını belirten Doğanay; “Çiğ Süt Desteğinden ilimizde 3 bin 962 çiftçimiz yararlanacak. Dörtdivan’da 33, Gerede’de 13, Göynük’te 983, Mengen’de 53, Merkez İlçemizde 1372, Mudurnu’da 1159, Seben’de 321 ve Yeniçağa’da 28 üreticimiz olmak üzere Bolu ilimizden 3 bin 962 üreticimiz çiğ süt desteğinden yararlanacak. Ödenecek rakam ise 2 milyon 55 bin 169 lira. Çiftçimize bu desteği veren başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hükümet üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Destekleme ödemelerinin üreticimize hayırlı olsun. Yeni hasat döneminin ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Üreticilerimize Rabbimden bereketli bir yıl, hayırlı bol kazanç niyaz ediyorum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 16:22