Doğanay’dan Öğretmenler Günü mesajı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Nuırettin Doğanay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğanay mesajında şu sözlere yer verdi; “Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün; Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin ve bu anlamlı günün 1981 yılından bu yana ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaya başlamasının yıldönümünü karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

İlk emri oku olan bir dinin mensupları olan bizler için öğretmenlik, ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Öğretmenlerimiz, medeniyetimizin yeniden inşasından, taze dimağların karanlıkta kalmış yönlerinin aydınlatılmasından birinci derecen sorumludurlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdırlar. “

“ÖMRÜNÜ VE ENERJİSİNİ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HARCAYAN…”

“Öğretmenlik; eğitim ve öğretim ile birlikte öğrencilerin yeteneklerini, becerilerini ortaya çıkarma, gerektiğinde kişisel sorunlarında onlara yardımcı olma ve yol gösterme görevini de içeren, şefkat ve özveri isteyen meşakkatli bir meslektir” diyen Doğanay mesajında ayrıca, “Türkiye iyi yetişmiş, genç ve dinamik nüfusuyla eğitimden sağlığa, adaletten emniyete büyük başarılara imza atıyor, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Hiç şüphesiz, milletçe elde ettiğimiz bu başarıda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki; ülkemiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine öğretmenlerimizin gayreti, emeği ve sevgisiyle ulaşacaktır. Bu topraklara öğretmenlerimizin ekeceği umut tohumları filizlenecek ve gelişmemize imkân sunacaktır. Bu düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal mesleği yaparken şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum. Eğitime gönül vermiş, bu mukaddes mesleği gururla yapan, mesleklerin en onurlusunu seçen, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan tüm öğretmenlerimize de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Ülkemizin her köşesinde ömrünü ve enerjisini geleceğimizin teminatı çocuklarımız için harcayan kıymetli öğretmenlerimizin en kalbi duygularımla 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.