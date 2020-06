Doğanay’dan Özcan’a ‘at’ cevabı

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz gün Uluslararası Köroğlu Parkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

İl Başkanı Nurettin Doğanay açıklamasında, “Bolu’da ne zaman kendileri açısından bir sıkıntı olsa hemen böyle Köroğlu heykelinin olduğu yere, Millet Bahçesinin olduğu yeri ağlama duvarına çeviriyor. En son da dün Sayın Belediye Başkanının söylemiş olduğu ‘verin atımı’ şeklinde açıklamalarda bulundu. Ben buradan kendisine at’ını veremiyoruz diyorum. Tabi bu işin latifesi ama orada yapılan bir yatırım var. O yatırımın sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bakanı, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla da Millet Bahçesinin 81 ile yapılacağının sözünü verdi. Sonrasın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından buraya gelerek burada çalışmalar yapıldı” dedi.

“MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Millet Bahçesi yapılması planlanan Uluslar arası Köroğlu Parkı ile ilgili projenin hazırlandığını bildiren Nurettin Doğanay açıklamasının devamında, “Proje hazırlandıktan sonra gerek Milletvekillerimiz gerekse bizler de arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme yaptıktan sonra projede eksikler gördüğümüz için yapılan projede bir revizyona gittik. Revizyona gidildiği için bir gecikme söz konusu mudur? Evet söz konusudur. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki; Millet Bahçesi yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sözü veren AK Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz Türkiye’de ilkleri başaran bir partiyiz. Verdiğimiz sözlerin taahhütlerin her şekilde arkasında duran bir partiyiz. Ama bir taraftan da Millet Bahçesinin yapılması noktasında Belediye Başkanımızın takip etmesini de tabi ki ben bir Bolulu olarak Bolu’da yaşayan olarak doğru da bulabilirim” diye konuştu.

“ÖZÜR MAKAMINDA DEĞİLSİNİZ SAYIN BELEDİYE BAŞKANI”

“Öncelikle belediyenin asli görevleri var” diyen Doğanay açıklamasında ayrıca, “O asli görevleri yerine getirmek lazım. O asli görevleri yerine getirdikten sonra da Bolu’yu vizyona taşıyacak, geleceğe taşıyacak projeler üzerinde de siyaset yapan herkes kafa yorabiliriz. Tabi ki bunlardan bir tanesi de Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’dır. Buraya diyeceğim hiçbir şey yok. Ben şunu diyorum. Yarın Boluspor’un bir maçı var. Ve bu maç burada oynanacak. Bu maç burada oynanırken dışardan Bolu’yu bilen ya da bilmeyen insanlar gelecek. Stadyumun etrafında kaldırımda dikenden geçecek yer yok. Şehirlerin ve belediyelerin en önemli unsularındandır ki gittiğiniz şehir de belediyecilik doğru şekilde yapılıyorsa ilk önce kaldırımlara bakarsınız. Kaldırımların üzerini ot bağlamış. Sanayi Kavşağının olduğu yere bir bakın. Oradaki kaldırımların ne halde olduğuna bakın. İnsanlar artık geçemiyor. Bu noktadayız, bunu görmek lazım. Yoksa her sıkıştığında git heykelin orada açıklama yap sıkıntı yok. Tamam yapabilirsin ama ben isterdim ki dün hayvan barınağında, hayvanlar telef olurken çöp arabasına atıldığı zamanda gönlüm isterdi ki o açıklamayı Bolu Belediyesinden yapmak yerine oraya gidip orada o hayvanların olduğu yerde yapmak önemli olan. Şu değil ‘efendim özür diliyorum’ özür makamında değilsiniz Sayın Belediye Başkanı. Gereğini yapmak durumundasınız. Ama orada sadece bir görevliyi görevden almakla, yetkileri kısıtlamakla bu iş olmuyor. Nasıl ki heykelin oraya gittiysen o hayvan barınağının da olduğu yere gidip orada o hayvanlar niçin öldü, onun açıklamasını da orada yapmalıydın” ifadelerini kullandı.

“SU ŞU ANA KADAR NEDEN AKMADI?”

Seçimlerin üzerinden 1,5 yıl gibi bir süre geçtiğini belirten Doğanay, “Takriben iki seneye yaklaşık süreye doğru geliyoruz. Bence o zaman git Karadere’nin orada açıklama yap. O su şu ana kadar niçin akmadı? O’nun için açıklama yap. Belediyenin önüne Demokrasi Meydanının olduğu yere, aslında Belediye Başkanımızın seçim öncesinde yapmış olduğu görsellerde de katlı otoparkın olduğu bir park alanından bahsediliyordu. Ama şu an oraya bir şey yapılıyor. Yukardan bakıldığında bir artı şeklinde ortada bir şey var. Ne olduğu belli değil. Park mı? Bahçe mi? Parksa nasıl park, bahçe ise nasıl bahçe onu da bilmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekilli dönemi de bitti” dedi.

“BOLU’NUN HER TARAFINI OT SARMIŞ, BURALAR NE OLACAK?”

Nurettin Doğanay açıklamasının sonunda ise Başkan Özcan’ın açıklamasına değinerek atı verecek olanın da vermeyecek olanın da Bakanlık olduğunu söyleyerek, “Çıkıp sıkıştığında Köroğlu Heykelinin oraya Selamünaleyküm diyerek gidiyor; ‘Efendim burası ne olacak? Efendim Bolu’nun hali ne olacak?’ Bolu’nun her tarafını ot sarmış, buralar ne olacak? Stadyum nerede? Anlatıyordun ya stadyum yapılacak diye. Bunların hiçbiri yok. Herkes kendi işini yapsın. Ak Parti milletine verdiği sözleri yerine getirme noktasında hiçbir sıkıntı çekmez. O sözü veren Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bolu’ya da Millet Bahçesi yapılacaktır. Ama dert at ise illa bir at lazımsa şunu da samimiyetle söyleyeyim; ben belediye bir tane at getirebilirim. Belediyenin işlerinde de kullanabilirler. İsterlerse bunu da buradan söylemiş olayım. Ama gereksiz işlerle, olmayacak işlerle uğraşmanın mantığı yok. Herkes asli görevini yapsın. Önümüzdeki süreçte tekrar oraya gidebilir. Bolu Belediyesinin ağlama duvarı oldu Köroğlu heykelinin olduğu yer. Önce asli görevler yapılsın” dedi.