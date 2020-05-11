Doğanay’dan Özcan’a cevap

Haber: N. Halid Altundal

Düzce Belediyesi ve Gölyaka Belediyesi tarafından AK Parti Bolu İl Başkanlığımıza, Bolu Halkına dağıtılmak üzere gönderilen 13.000 maske nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamayı eleştiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Halkının artık şov değil, icraat beklediğini söyledi. Gönderilen maskeler için Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan’a bir kere daha teşekkür ettiğini ifade eden Doğanay açıklamasında; “Komşumuz maske üretiyor, maske göndermiş. Sen ne üretiyorsun da ne göndereceksin Tanju Özcan?

Komşudan gelen tabak boş gitmez doğrudur ama o tabağa pastaneden, bakkaldan aldığın da koyup gönderilmez. Bak bu yaşına kadar öğrenmemişsen bu saatten sonra öğren Tanju Özcan, bu görgüsüzlüktür! Şov yapmayı barak da elinde masken varsa Bolu Halkına dağıt. Hayali rakamlarla 500 bin maske dağıttık, Muhtarlardan gidip alın demek kolay. Vatandaşla karşı karşıya kalan Muhtarlarımız, bürolarını açamıyor senin yüzünden. Hep bir şov, hep laf. Ama icraat sıfır Tanju Özcan. Lütfen artık Belediye Başkanı ağırlığında ve ciddiyetinde ol. 31 Mart tarihinden bu yana boş duran Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna bir otur. Artık muhalefet Milletvekili değil Belediye Başkanısın. Bolu Halkı senden şov değil, icraat bekliyor” ifadelerini kullandı.