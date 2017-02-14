Haber: BMA

Gerede’de geçtiğimiz günlerde asılan bir pankart sonrasında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın “Gerede de bu pankartı asan ve astıran Allah korkusundan yoksun şerefsizlere sesleniyorum…” çıkışından sonra, Özcan’a Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da tepkisini dile getirdi.

EDEP YAHU

Siyaseti artık ahlaki noktada da edebi noktada da bir seviyeye çekmemiz lazım diyen Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı açıklamada, “Her şeyin bir ahlakı bir seviyesi olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ‘edep yahu’ diye bir söz vardır. Bu sözü hatırlatmak istiyorum ‘Edep yahu’ diye. Burada vatandaşlar tarafından -bilmiyorum sormadım da- bir pankart asılmış. Kendisince bir şikayetini, kendisince bir sorununu küfür etmeden, terbiyesizlik etmeden, ahlaksızlık yapmadan bir pankart asarak anlatmış. Asılması doğrudur yanlıştır kısmında da değilim. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bolumuzu temsil eden bir milletvekilinden bu hitabı duymak uygun değil. Neticede Tanju Özcan CHP’li de olsa, Bolu’yu temsil eden bir milletvekili. Milletvekilinin kalkıp seçmen üzerinde, vatandaşa şerefsiz demesine ‘edep yahu’ demekten başka bir şey diyemiyorum. Bunun izahı yok. Bir milletvekilinin bu seviyeye inmesini ben kendime de anlatamam ona da zaten yakıştıramadım. Çünkü çok ağır bir cümle. Bir milletvekiline yakışmayacak bir cümle. Bunlara sebep vermemiz ve bu noktada dikkat etmemiz lazım. Bundan sonrasında referandum süresince bu işler daha fazla dejenere olabilir. Bunu yapmamak için siyasilerin bizlerin de söylemlerine dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

YAKIŞIKSIZ

İl Başkanı olduğu günden bugüne siyasi üslup ve dil noktasında dikkat etmeye gayret ettiğini belirten Nurettin Doğanay, “Farklı bir profil çizmek için çaba sarf ediyorum. Bolu’da yaşıyoruz, küçük bir şehirde, herkesin herkesi tanıdığı bir şehirde yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partililere de Milliyetçi Hareket Partililere de, herkese her şeyden önce saygım var. Ama karşı tarafın da o saygısı göstermesi gerekir. Böyle bir yapı içerisinde siyaset yaparsak daha düzgün olur. Mevcut konjonktüre baktığımız zaman, etrafımıza baktığımız zaman ülke olarak yeterince gerilim yaşıyoruz zaten. Bütün bu gerilimlerin içerisinde milletvekilliği yapan birisinin kalkıp da şerefsizler demesini esefle kınıyorum. Yarın oralara gittiğiniz zaman, insanlar sizin yüzünüze baktığı zaman ne cevap vereceksiniz? Size bunları hatırlatırlarsa ne diyeceksiniz? Ben böyle bir üslubu asla kullanamam. Karşımdaki kişi bana hakaret etmiş olsa dahi ben bu üslubu kullanamam. Siyaset yapıyorsanız kullanmamanız lazım Ama siyaset yapıyorsanız bunlara katlanacaksınız, bunları bileceksiniz veya siyaset yapmayacaksınız. Bu nedenle Tanju Özcan’ın sözüne iade ediyorum dememin dahi yakışıksız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.