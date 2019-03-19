Doğanay’dan Özcan’a sert eleştiri

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in Kasaplar Mahallesi sakinleriyle buluştuğu toplantıda Millet İttifakı’nı ve adayı CHP’li Tanju Özcan’ı sert sözlerle eleştirdi.

“ÖMER HALİSDEMİR’E NE CEVAP VERECEĞİZ?”

Doğanay, Kasaplar Mahallesi sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin HDP ile ittifak yaptığını ifade ederek, “Biz bazen çabuk unutuyoruz. Ama düşmanlarımız unutmadı. Yine önceki gün HDP’nin söylediklerini televizyonlardan hepimiz takip ettik. Bu zat, Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na ‘biz (HDP) sizi desteklersek seçileceksiniz seçildikten sonra da unutamazsınız’ diyor. Bunları size unutturmayız diyor. İstanbul’daki HDP İl başkanı da İstanbul’daki HDP İl Başkanı da aynı açıklamayı yapıyor. Dün PKK’dan, terör örgütlerinden dertli olanlar bugün el ele, kol kolalar. Türkiye’nin birçok ilinde açık ittifak diğer illerinde de gizli ittifaklar var. Allah aşkınıza bu ülkenin üzerine ölü toprağı mı serpildi? Gözleriniz görmüyor, kulaklarınız duymuyor mu? Biz Çanakkale’de 253 bin şehit verdik. Terör örgütlerine son 30 yılda 30 bin şehit verdik. Daha dün 15 Temmuz’da 263 tane vatan evladı toprağa düşmedi mi? Bunlar terör örgütleri ile iş birliği yapıyorlar, oy alıp oy veriyorlar ya biz millet olarak bunlara müsaade edersek mahşer günü Ömer Halisdemir’e ne cevap vereceğiz?” dedi.

31 Mart seçimlerinin Bolu’nun ve ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Doğanay ayrıca, “Bolu’nun geleceğine set germemek adına elinizi vicdanınıza koyun ve sandığa öyle gidin. Mesele Fatih Metin veya diğer adayın meselesi değil. Bu mesele ülke meselesi… Artık Türkiye’de saflar belirlendi. Bir tarafta AK Parti ve Milliyetçi Hareketçi Partisi, diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı gitsin de ülkeye ne olursa olsun diyenler. Bakın İbrahim Doğan hocam, kendisinden Allah razı olsun, Bolu için hiç düşünmeden adaylıktan çekildi. İsmail başkanımızın, İbrahim hocamızın ne işi var burada. Bakın boşuna beka meselesi demiyoruz. Hepimiz ülkemizin, Bolu’muzun bekası için buradayız” diye konuştu

“BOLU, FATİH METİN’İN BU POZİSYONUNDAN FAYDALANMASI LAZIM”

Doğanay, muhalefetin ‘Fatih Metin ne yaptı?’ söylemlerine de şu cevabı verdi: “31 Martta ülkemizin geleceği, Bolu’muzun geleceği adına sandığa gideceğiz. Bazıları hani ‘Fatih Metin ne yaptı?’ diyor ya işte ne yaptıklarımızı broşürlerde anlatıyoruz. Fatih Metin bu şehirde 2 dönem il başkanlığı, 1 dönem milletvekilliği, ardından da 7 yıl bakan yardımcılığı yaptı. Size çok enteresan bir şey söyleyeyim; Türkiye’de yedi yıl kesintisiz bakan yardımcılığı yapan bir kişi daha yok. Fatih Metin, Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenini kazanmış, Ankara’da, bürokraside söz sahibi olmuş bir isim. Bolu’nun, Fatih Metin’in bu pozisyonundan faydalanması lazım…

“HİÇBİR ADAYIN MERKEZİ HÜKÜMETTEN DESTEK ALMADAN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRME ŞANSI YOK”

Birileri sadece konuşuyor ancak biz Karadere sularından bahsediyoruz. Karadere su tüneli tamamlandı, Alaaddin Yılmaz başkanımızdan da Allah razı olsun. Ama o tünelden suların akıp Bolu’ya ulaşması için bir isale hattı gerekli. Bunun için de 20 milyon liraya ihtiyacımız var. Bolu’ya sayın bakanımız geldi, ‘Fatih Metin isterse kırmayız’ dedi. Bakınız stadyum konusunda, sadece üç boyutlu görselini göstermek yetmiyor. Stadyuma 150 milyon lira lazım. Bolu Belediyesi’nin bütçesi 300 milyon lira. Dolayısıyla hiç kimsenin bakanlıklardan, merkezi hükümetten destek almadan bunları gerçekleştirmek gibi bir şansı yok. İşte bu noktada Fatih Metin devreye girecek. Onun Ankara’daki çevresini ödeneğe, yatırıma dönüştürmemiz lazım. Şayet sizlerin tercihi Fatih Metin olursa buradan kazançlı çıkacak da Bolu olacak.”

“GÜNAYDIN, BOLUSPOR OTOBÜSÜ ALINDI”

İl Başkanı Nurettin Doğanay, Boluspor otobüsü üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına da dikkat çekerek, “Birileri çıkıyor Fatih Metin önce otobüs sözünü tutsun diyor. Kardeşim günaydın, Boluspor’un otobüsü alındı. O otobüsü alan da Fatih Metin’in destekleriyle AK Partili bir belediye başkanı. Yani bunu alan yine biziz. Bunu bir başkası mı aldı?” açıklamasında bulundu.

CHP’li Tanju Özcan’ın 8 yıldır milletvekili olduğuna vurgu yapan Doğanay, “8 yıldır milletvekilisin, Allah aşkına soruyorum; Bolu’nun hayrına hangi işe imza attın? Hangi fabrikanın kurulmasına vesile oldun? Bunları kendisi konuştuğu için ben de soruyorum” dedi.

“İSTANBUL’DA EZAN PROTESTO EDİLİYOR, 'BENİM OYUM KÜRDİSTAN’A' DENİLİYORSA”

Doğanay, İstanbul’da ezana yapılan saygısızlığa da dikkat çekerek “Bakınız Tanju Özcan’da benim arkadaşım. Kur’an Kerim’e el basarak göreve başlayacağım diyorsa Allah aşkına ben bundan mutlu olurum. Ancak İstanbul’da ezan protesto ediliyorsa, senin partililerin tarafından imama küfürler ediliyorsa, senin partilin tarafından 'Benim oyum Kürdistan’a' deniliyorsa, Kur'an el basacak bir adam kendi partilisi de olsa ‘ben de sana küfür ediyorum’ demelidir. Eğer ki bunu söylemezsen bunların hepsi milleti kandırdığın içindir.” ifadesini kullandı