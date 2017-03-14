Haber: BMA

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu mitingi dolayısıyla yayınladığı mesaj ile mitinge katılarak destek olan herkese teşekkür etti. Doğanay’ın mesajı şu şekilde:

TEŞEKKÜRLER KÖROĞLU'NUN TORUNLARI

10 Mart Cuma günü Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı Bolu tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla karşılayarak tüm Türkiye çapında örnek gösterilecek bir miting yapmamızı sağlayan

BOLU HALKINA,

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZA,

KAMU ve ÖZEL KURUMLARIMIZA

Halkımızın huzur içinde mitinge katılmasını sağlayan

POLİS ve JANDARMA TEŞKİLATIMIZA

öncelikle üzerimde olan Başbakanımızın selam ve sevgilerini iletir, şahsım ve Teşkilatlarım adına teşekkür ederim.