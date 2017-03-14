Haber: BMA
Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bolu mitingi dolayısıyla yayınladığı mesaj ile mitinge katılarak destek olan herkese teşekkür etti. Doğanay’ın mesajı şu şekilde:
TEŞEKKÜRLER KÖROĞLU'NUN TORUNLARI
10 Mart Cuma günü Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı Bolu tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla karşılayarak tüm Türkiye çapında örnek gösterilecek bir miting yapmamızı sağlayan
BOLU HALKINA,
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZA,
KAMU ve ÖZEL KURUMLARIMIZA
Halkımızın huzur içinde mitinge katılmasını sağlayan
POLİS ve JANDARMA TEŞKİLATIMIZA
öncelikle üzerimde olan Başbakanımızın selam ve sevgilerini iletir, şahsım ve Teşkilatlarım adına teşekkür ederim.
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