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28 Şubat 2017 Salı
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    • Doğanay’dan partililere özel teşekkür

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı düzenlediği vefa yemeğinde partinin kuruluşundan bugüne kadar her kademesinde görev yapmış ve görevine devam eden partililer ile buluştu.

    28 Şubat 2017 Salı 10:55
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    Doğanay’dan partililere özel teşekkür

    Haber: BMA

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğinde partinin kuruluşundan bugüne kadar Ak Parti Bolu Teşkilatı’nda görev yapmış ve halen görevine devam partililer bir araya geldi. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı bir açıklamayla yemeğe katılan tüm partililere teşekkür etti.

    İl Başkanı Doğanay yaptığı açıklamada, “Bu akşam gerçekleştirdiğimiz genişletilmiş İl Danışma Meclisimiz ve vefa yemeğine katılımlarıyla bizleri onurlandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Taner Yıldız’a, Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, Milletvekillerimiz Sayın Mehmet Güner ve Sayın Ali Ercoşkun’a, Kurucular Kurulu üyemiz Sayın Habibe Güner’e, 2001 yılından bugüne partimizin her kademesinde görev alarak davamızı bugünlere taşıyan ve bu gün de dava aşkıyla, istiklal ve istikbali için hayati önem taşıyan referandum öncesi Bolu teşkilatlarımızın birliğini ve dirliğini göstermek için salonu hınca hınç dolduran Ak Parti Bolu İl Teşkilatı’nın her kademesinde görev yapan teşkilat mensuplarımıza, mahalle-köy-sandık temsilcilerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, İl Genel Meclisi Üyelerimize, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımıza, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza, İlçe ve Belde Başkanlarıma ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Yaşar Yüceer’e, Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz’a, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Arzu Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerine, İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Taha Furkan Sönmezel ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve de birlikte yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanlığı

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