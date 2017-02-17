Haber: BMA

AK Parti olarak referandum kampanyasına 25 Şubat'ta Ankara’da il başkanlarının katılımı ile yapılacak toplantıyla başlayacaklarını belirten Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Sahaya ne zaman ineceğiz diye bir şey söylemek doğru değil. Çünkü açık yüreklilikle söylüyorum, Ak Parti Teşkilatları olarak zaten sahadayız. Her gün vatandaşla iç içeyiz. Taşkesti’de başladık, beldelerimizi dolaştık. Karacusu’da, Mengen’de, Kıbrıscık’ta danışma meclislerimizi yaptık. Gittiğimiz zaman oradaki pazarları, mahalleyi, köyleri de dolaşıyoruz imkanlarımız el verdiği sürece. Bu durumda ‘hadi yarın sahaya iniyoruz’ diye bir tarih söylememiz çok doğru değil. Ama 25 Şubat itibariyle genel merkezimiz bu işin startını Ankara’da verecek. Bolu’dan da yoğun bir katılım sağlayacağız inşallah” dedi.

Milletin kararına saygı duymalıyız

Gitmedik ev, sıkmadık el bırakmayacaklarını söyleyen İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne demek olduğunu, niçin böyle bir sürece gidildiğini, ülkenin buna neden ihtiyaç duyduğunu vatandaşımıza doğru bir şekilde anlatacağız, anlatmak zorundayız. Tabi vatandaşımız bunları biliyor, ama bilmeyen veya bu konuda ikna olmayanlara da gerilimden uzak bir şekilde bunları anlatacağız. Bolu’daki hemşerilerimize, vatandaşlarımıza şunu söylüyorum: ‘Evet diyenin de başımın üstünde yeri var, hayır diyenin de başımın üstünde yeri var.’ Çünkü karar verecek olan millet ve milletin vereceği karara saygı duymak zorundayız. Biz 14 yıldır millete gidiyoruz, kapısını çalıyoruz onlar da bizi misafir ediyorlar. Ama misafirliğimizi biliyoruz, ona göre davranıyoruz. Milletimizin yine çok doğru bir karar vereceğinden zerre şüphemiz yok. Çünkü millet bu süreçte, 15 temmuz süreci sonrasında yaşananları da gördü. Bugün hayır diyenleri hepimiz biliyoruz. Bu mesele parti meselesi değil. Ak Parti, CHP, MHP veya diğer partiler meselesi de değil. Bunu bir parti çalışması olarak ortaya koymak da doğru değil. Bu, ülkenin meselesini ilgilendiren bir konu. 18 madde var ve bu 18 maddeye ilk önce bakmak lazım” diye konuştu.

Tek başına iktidar olacak

Artık Türkiye’de koalisyonların bittiği dönemlerin olacağını belirten Doğanay, “Geçenlerde yerel bir televizyon programında birisi, “Yahu bırakın 18 maddeyi” dedi. Kardeşim neden bırakıyorsun? Şu 18 maddeye bir bakalım, ülkenin hayrına olmayan ne var burada? Önce onu masaya koymak lazım. Amerika’da 283 yılda 45 hükümet gelmiş. Bizde 91 yılda 65 hükümet. 15 yıl Ak Parti dönemi, 10 yıl Adnan Menderes dönemi, 8 yılı da Anavatan Partisi dönemi. Yani 9 ayda bir hükümet kurulmuş, bozulmuş. En azından bunlardan kurtaracağız. Yüzde 50 +1 i alan tek başına iktidar olacak, olmak zorunda” ifadelerini kullandı.