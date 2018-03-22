AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "11 ayın sultanı Ramazan ve 1000 geceden hayırlı Kadir Gecesi’nin müjdecisi, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili’ni hep birlikte idrak ediyoruz.

Üç ayların, halkımız ve bütün dünya Müslümanları için birlik, beraberlik ve kurtuluşa vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. Üç aylarda Miraç ve Berat gecelerini de idrak edeceğiz. Bu geceler, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Regaip Gecesi’nde dua kapıları ardına kadar açılır. Dualar boş çevrilmez. Rabbimizden dileğimiz bizi bu ulvi iklimden nasipdar eylemesidir. Türkiye bütün dünyada mazlumların umududur.

Regaip gecesinin mazlumların umudu ülkemizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyoruz. Bugün Afrin'de destan yazan İslamın son ordusu kahraman Mehmetçiklerimize her zaman olduğu üzere dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Bu vesileyle tüm İslam Aleminin Üç Aylarını tebrik ediyorum."