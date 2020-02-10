Doğanay’dan sert açıklama

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, düzenlediği basın toplantısında Bolu Platformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğanay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bolu’da çeşitli STK Başkanı, mevcut bürokratlar ve de bazı hemşerilerimizin katılımıyla oluşturulan, bugüne kadar Bolu için elini taşın altına koyan bir birliktelik olarak mütalaa ettiğimiz Bolu Platformunun da artık siyasal bir oluşum, bir yapılanma olma yolunda ilerlediğini üzülerek görmekte olduğumuzu ifade etmek isterim.

CHP’li Belediyece Düzce’nin çöpünün Bolu’ya taşınması tartışmalarında sesi çıkmayan, yurt içi ve yurt dışından gelecek zehirli varillerin CHP’li Belediyece Bolu’da kurulacak tesiste temizlenmesi tartışmalarında sesi çıkmayanların, göz bebeğimiz Bolusporumuzun arzu etmediğimiz bir şekilde küme düşmeye doğru yol alırken, şehirde birlik ve beraberlik yaratmak adına sesi çıkmayanların, alkollü alanların genişlemesi ve alkollü mekan açmanın önünün CHP’li Belediyece açılmasına sesi çıkmayanların, ülkemizde misafir olarak bulunan savaş mağduru göçmenlere CHP’li Belediyece yiyecek ekmek dahi vermeme kararı sonrası Bolu’nun tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya rezil edilmesine sesi çıkmayanların, Güney Çevre Yolu ve Yüksek Hızlı Tren gibi konuları AK Parti’yle ilgilendirerek; imza kampanyaları, basın açıklamaları yapmalarını dikkatle izlemekteyiz.

26 yıldır Bolu’nun gündeminde olan Güney Çevre Yolunu bugün duymuş gibi yıllardır o koltuklarda oturanların çark ederek, resim karesinde yer almak için birbirini ezen STK Başkanlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Dün Kasaplar’da, Tepecik’de, Sümer’de, Berk’te, Çıkınlar’da tek bir ev yokken, Bolulular bu arazilerde tarım yaparlarken Güney Çevre Yolunun imar planına işlenmesine sesi çıkmayanların, bugün bölgede yapılaşmanın ciddi bir şekilde devam ederken tarım arazilerimize dokunmayın diye imza kampanyası masalarında boy göstermeleri kadar Allah kimseyi acziyet içine düşürmesin.

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi Bolu Platformu belirli bir siyasi erkin güdümünde olan bir yapıya dönüşmüş bulunmaktadır. Şöyle ki; AK Partili ve MHP’li Meclis Üyelerinin yasaya aykırı bir biçimde Belediye Meclis toplantısına alınmadıkları toplantıda hem Düzce’nin çöpünü hem de yurt içi ve yırt dışından gelecek olan zehirli atıkların Bolu ve ilçelerine tahsis edilmiş Müstakimlerdeki alana kurulma kararında sessizliğe bürünen Bolu Platformu, o gün güvenirliliğini yitirmiştir. Ama Allah’tan ki; tek dertleri Bolu olan AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis Üyelerimizin mücadeleleri sonucu CHP’li Belediye duvara toslamıştır. Zira katı atık birliği üyelerindeki çoğunluk AK Partili ve MHP’li Üyelere aittir. Tanju Özcan’ın Başkanlık ettiği toplantıda tüm ısrarlarına rağmen veto edilmiştir. Dün çevreci mülahazalarla ahaliye seslenen, eylemlerin başını çeken, ahaliyi ayaklandıran, Kur’an’a ve Bayrağa yemin eden Tanju Özcan’dan zehirli atıklara evrilen bir siyasi çizgi. CHP’li Belediye ve Bolu Platformunun bu çifte standardını, dün dündür, bugün ise bugün anlayışını Kamuoyumuzun takdirine arz ediyoruz.”