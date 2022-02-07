Doğanay’dan Sert Tepki



Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, sosyal medyada hakaret mesajları yer aldı. AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay’da söz konusu mesajlara sert tepki gösterdi. Doğanay, “Allah kimseyi kendi Ülkesinin Cumhurbaşkanın rahatsızlığına sevinecek kadar kansız etmesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasından dolayı bir vatandaş helva dağıtacağını belirtti ve Doğanay bu paylaşım sonrası ateş püskürdü. Nurettin Doğanay, “Öyle klavyeden sallamakla olmaz bu işler. Dağıtmazsan adam değilsin. Dağıttığın yere gelmeyen de namerttir!” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğanay;

“ONLAR İSTEDİ DİYE GÖKTEN KEMİK YAĞMAYACAK!”

“Allah kimseyi kendi Ülkesinin Cumhurbaşkanın rahatsızlığına sevinecek kadar kansız etmesin..! Bu düpedüz kansızlıktır/hainliktir! Gücün ve yüreğin yetiyorsa hadi dağıt helvayı nerede istiyorsan, beklemene gerek yok..! Öyle klavyeden sallamakla olmaz bu işler. Dağıtmazsan adam değilsin. Dağıttığın yere gelmeyen de namerttir! Bu kansızı, bu kansızın paylaşımının altına yorum yapan kansızları tanıyanlar varsa söylesin, onlar istedi diye gökten kemik yağmayacak!”