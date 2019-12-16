Doğanay’dan teşkilatlara teşekkür

Haber: N. Halid Altundal

7. Olağan İl Kongresine hazırlanan AK Parti Bolu Teşkilatları yoğun bir tempoda süren ilçe delege seçimlerini tamamladı. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da yayınladığı bir mesajla parti teşkilatlarına teşekkür etti. Doğanay mesajında, “Bolu AK Parti Teşkilatları olarak ilçelerimizde delege seçim heyacanını teşkilatımız ve partimize gönül veren dava arkadaşlarımızla birlikte yaşayarak, tamamladık. Bu seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesini sağlayan İlçe Başkanlarıma, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıma, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teşkilat Mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm delegelerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.