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30 Mart 2017 Perşembe
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    • Doğanay'dan Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay üç ayların başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    30 Mart 2017 Perşembe 10:52
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    Doğanay'dan Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

    Haber: BMA

    Mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "11 ayın sultanı Ramazan ve 1000 geceden hayırlı Kadir Gecesi’nin müjdecisi, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili’ni hep birlikte idrak ediyoruz.

    Üç ayların, halkımız ve bütün dünya Müslümanları için birlik, beraberlik ve kurtuluşa vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. Üç aylarda Miraç ve Berat gecelerini de idrak edeceğiz. Bu geceler, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Regaip Gecesi’nde dua kapıları ardına kadar açılır. Dualar boş çevrilmez. Rabbimizden dileğimiz bizi bu ulvi iklimden nasipdar eylemesidir. Türkiye bütün dünyada mazlumların umududur.

    Regaip gecesinin mazlumların umudu ülkemizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyoruz. Bu vesileyle tüm İslam Aleminin Üç Aylarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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