Haber: Kasım ŞAHİN

Taşkesti Belediye Meclis salonunda yapılan ve 4 turlu oylamanın ardından Çevik’in yerine başkan seçilen Efrayim Özdemir’in başkan seçildiğini ve seçim sürecini de yakından takip eden Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay şunları söyledi;

“Ak Parti de durmak yola yola devam. Taşkesti Beldemiz yeni bir belediye başkanı yolunu en iyi şekilde devam edecektir. Hizmet kalitesini Taşkesti beldemizde bir tık daha yukarıya kaldıracağız. Yeni başkanımız Özdemir’e bu yolda tam destek olacağız ve görevin de başarılar dileriz. İl teşkilatı olarak Taşkesti beldemizi yakından takip edip, belde halkına her zaman en iyi hizmet ve kaliteyi getirmeye devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, durmak yok yola devam”