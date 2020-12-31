Doğanay’dan yeni yıl mesajı

Haber: N. Halid Altundal

İnsanlık olarak birçok zorlu sınavdan geçtiğimiz 2020 yılını geride bıraktığımızı ifade eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, 2021 yılı mesajında, “Gerek Ülkemizde gerekse tüm dünyada üst üste gelen felaketler sonrası ciddi can kayıpları yaşadığımız hüzünlü bir yıl olarak 2020 yılı her zaman hafızalarımızda yer alacaktır. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs illeti nedeniyle hem bir yandan yakınlarımızı çaresizlik içerisinde kaybetmenin acısını yaşarken, bir yandan da tüm hayatımızın nasıl kısıtlandığına şahit olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Buna karşılık Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin bu süreçleri kendi kendine atlatacak güce sahip olduğunu görmenin de onuru ve gururunu da yaşadık. Bizlere çocukluğumuzdan bugüne çok büyük olarak atfedilen devletlerin bir virüs karşısında nasıl güçsüz kaldıklarını; sağlık sistemleri başta olmak üzere ekonomilerinin, eğitim sistemlerinin ve sosyal hayatlarını nasıl çöktüğünü de 2020 yılında gördük. Biz ise Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak zor zamanda yardımlaşmanın en büyük örneğini tüm Dünyaya gösterdik” dedi.

“BOLULU HEMŞEHRİLERİMİN YENİ YILINI KUTLUYORUM”

2021 yılının ülkemiz için fırsatlar yılı olacağına inandığını belirten Doğanay yeni yıl mesajında ayrıca, “Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir vizyonla gelecek odaklı bir yönetim anlayışıyla AK Parti kadroları olarak günü değil yüz yılları vizyon edindiğimizin en büyük göstergesi de 2020 yılı olmuştur. 2021 yılına girerken güçlü ekonomisiyle 2023 hedefine hızla ilerleyen Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Hükümetimizin, tüm zorlu süreçlerde olduğu gibi bu süreçten de daha da güçlenerek çıkacağına ve de 2021 yılının ülkemiz için yeni fırsatların yeni hizmetlerin yılı olacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2021 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, Bolulu hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.