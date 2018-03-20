Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildiği 6. Olağan İl Kongresinin ardından dur durak bilmiyor. Kongrenin hemen akabinde 3 gün boyunca ilçe ve belde teşkilatlarına teşekkür ziyareti gerçekleştiren Doğanay, dün akşam da Bolu AK Parti Teşkilatı tarihinde bir ilke imza atarak; Merkez İlçe, Belediye ve İl Genel Meclisi kadrolarını İl Yönetim Kurulu toplantısında bir araya getirdi.

Doğanay başkanlığında dün akşam gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısına; İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı. İl Kongresinin tamamlandığına işaret eden Doğanay, önümüzdeki günlerde de İl Kadın ve İl Gençlik Kolları kongrelerinin yapılarak, Bolu Teşkilatlarında kongrelerin sonlanacağını bildirdi.

AK Parti Bolu Teşkilatlarının bundan sonraki tek hedefinin 2019 yılında yapılacak Yerel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı ile Genel Seçimlere en güçlü şekilde hazırlanmak olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Nurettin Doğanay; "AK Parti Teşkilatları olarak birlik ve beraberliğimiz çok şükür ki üst düzeyde. Bu birlikteliği önümüzdeki süreçte daha da arttırarak, ahenkli bir çalışma temposu içinde 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Seçimlerde Merkez ilçemizin yükünü bu akşam burada bulunan Teşkilat mensuplarımız çekecek. Öncelikle şunu belirteyim ki; gece gündüz çalışacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı, girilmedik sokak bırakmayacağız. Bolu Teşkilatları olarak 2019'da yerelde tüm belediyeleri, genel seçimlerde 3 milletvekilliğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bir önceki seçimde aldığımı oyun üzerinde bir oy alarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacağız. Her zaman söylediğim gibi; Ümmetin ve mazlumların yükünü omuzlarına yüklediğimiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yük olan değil, O'nun omuzlarından bir nebze de olsa yük alan teşkilat olacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" dedi.



