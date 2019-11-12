“Doğanay’ın açıklamasını üzücü buluyorum”

Haber: BMA

Bolu Belediyesi’nin 5 Kasım’da gerçekleştirilen meclis toplantısında Kıbrıscık Bolu Belediyesi ile kardeş şehir ilan edildi. Mecliste alınan bu kararın ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, sert bir açıklama yaparak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu’da var olan barış ve kardeşlik iklimine fitne soktuğunu söylemişti.

“TEPKİ GÖSTERMEYE DE GEREK OLDUĞUNU SANMIYORUM”

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen ise “Türkiye’de iller ve ilçeler arasında yapılan bir uygulama. Bu yalnızca Bolu’ya özgün bir şey değil. Biz talep ettik kardeş belediye olmayı. Çünkü yıllardan beri Kıbrıscık Bolu’dan gerektiği nasibini alamadı. Nurettin Doğanay’ın açıklamasını ben üzücü olarak buluyorum. Aynı tepkiyi Bolu Belediyesi’nin Kıbrıscık’a verdiği çöp arabasını geriye alırken gösterebildi mi acaba. Her zaman ilçelere yakınsanız, eşitseniz o günde ben bu tepkiyi beklerdim. Ki tepki göstermeye de gerek olduğunu sanmıyorum bu hususta” dedi.

“TALEP BİZDEN GELMİŞTİR”

Tekemen ayrıca kardeş şehir olma talebinin kendilerinden geldiğini belirterek, “ Talebimiz üzerine de Bolu Belediyesi teklifimizi geri çevirmedi mecliste destek olan arkadaşlar da kararı geçirdiler. Bolunun ataşehir ile olan kardeşliğine tepki gösterilmiyor, Kıbrıscık’ın kardeşliğine tepki gösteriliyor. Ben meclis konuşmalarını da takip ettim. Yalnız Kıbrıscık’a özgü bir ayrımcı düşüncesi yok orada. Bütün ilçelere eşit mesafede olduğunu belirtiyor. Ama Sayın Nurettin Doğanay’ın bu tavrı çok yanlış. Kıbrıscıklılar kardeş belediye olduğu için onur duyar. Diğer belediyeler de talep edebilir. Biz talep ettik oldu. Bunu bizzat Tanju Bey kendisi de belirtti. Talep etsinler eğer böyle bir niyetleri varsa. Ben zannetmiyorum ayrımcılık yapıldığını ve böyle bir şeyi de kabul etmiyorum” dedi.